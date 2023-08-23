Fersan, Trendbox ile iş birliği yaptı

Şirket, Ocak ayından itibaren sirke, sos, turşu, şalgam gibi ürünlerini Trendbox ile birlikte ölçümleyerek, tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünlerini, her noktada uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.

Yüzde 32'lik büyüme

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven, “Trendbox, geleneksel satış verilerini gerçek zamanlı toplayarak müşteri ihtiyaçlarına göre pazar analiz raporlarına dönüştürüyor. Ocak ayından itibaren sirke, sos, turşu, şalgam gibi ürünlerimizi Trendbox ile birlikte ölçümlüyoruz. Ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde, tüketicilere kaliteli ve sağlıklı ürünleri sunarken, her noktada uygun fiyata tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu noktada geleneksel kanalda tüm Türkiye’de etkin bir rol oynama misyonuyla devam ediyoruz.

Bu hedefin doğru ölçülmesi için Trendbox ile yaptığımız bu iş birliği büyük önem taşıyor. Eriştiğimiz noktaların verimliliğini artıracak ve tüketici alışveriş deneyimini daha da çeşitlendireceğiz” dedi. Trendbox ile gerçekleştirdikleri ölçümlemelerden veriler paylaşan Güven, “İlgili kategorilerde devamlı bir yükseliş trendimiz var. Ölçümleme yapıldığı dönem itibari ile ilgili kanal için yapılan özel çalışmalar ile şubat ve mart aylarında yüzde 32’lik bir büyüme gerçekleştirdik'' dedi.

Satışlar hız kazandı

Güven, ''Geçen sene aynı zamanda satılan hazır turşularımıza baktığımızda yüzde 12’lik bir artış görülürken, yine aynı zaman aralığında sirke kategorisine bakıldığında yüzde 18 oranında nokta başına düşen ortalamalar bazında bir büyüme yaşadık. Turşu kategorisinde geleneksel kanalda en çok artış hazır biber turşularımızda gerçekleşirken, evde turşu kurulumları son aylarda satışlarla doğru orantılı hız kazandı. Tüketicilerimizin son zamandaki hazır tüketim artışları hazır turşu tüketiminde de büyük bir değişiklik göstererek arttı” diye konuştu.