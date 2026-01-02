Fiba Commercial Properties’ten Moldova’ya dev yatırım

Fiba CP ve Summa ortaklığıyla geliştirilen proje, Kişinev’de uluslararası standartlarda konaklama ve sağlık hizmetlerini aynı çatı altında sunacak. Marriott International’ın genç ve dinamik yaşam tarzına hitap eden Moxy Hotels markası kısa süreli konaklamaya odaklanırken, Residence Inn by Marriott uzun süreli konaklama konseptiyle Moldova pazarına yeni bir alternatif sunacak.

Kompleksin sağlık ayağını oluşturan Medpark City Clinic, Moldova’da JCI akreditasyonuna sahip tek özel hastane olan Medpark International Hospital’ın altyapısıyla entegre çalışacak. Klinik; ileri tıp teknolojileri, uluslararası standartlar ve sertifikalı uzman kadrosuyla hem yerel sağlık hizmetlerine hem de sağlık turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor.

2028’de hizmete açılması planlanıyor

Toplam yatırım bedeli 40 milyon Euro olan projenin, 2028 yılının ilk yarısında tamamlanarak faaliyete geçmesi öngörülüyor. Turizm, sağlık ve gayrimenkul alanlarında bölgesel ölçekte katma değer yaratması beklenen yatırım, Moldova’nın uluslararası yatırım cazibesini de güçlendirmeyi hedefliyor.

Özyeğin: Bölgenin potansiyeline güveniyoruz

Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Moldova’nın gayrimenkul ve turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, “Yatırımlarımızla hem grubumuza hem de ülkeye uzun vadeli katkı sunmayı amaçlıyoruz. Dünya standartlarında iki oteli ve örnek bir sağlık kliniğini Moldova’ya kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kahraman: Bütüncül yaşam alanları oluşturuyoruz

Fiba CP CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, projenin yalnızca ticari bir yatırım olmadığını belirterek, “Uluslararası standartlarda sağlık ve konaklama çözümleri sunan bu karma kullanım projesi, sosyal ve kentsel gelişimi destekleyen bütüncül yaşam alanları vizyonumuzun somut bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Bora: Moldova’nın kalkınmasına katkı sunuyoruz

Summa Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora ise, uzun yıllardır Moldova’da faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, yeni projeyle ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyduklarını söyledi.