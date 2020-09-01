Fideyo, 5,6 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldı

01 Eylül 2020

Fideyo, yaptığı açıklama ile TechOne ve twozero Ventures’tan 5,6 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını aldığını bildirdi.

Açıklamaya göre Fideyo, aldığı yatırım ile globale açılacak ve başta MENA bölgesi olmak üzere Almanya ve Hollanda’da ofis açacak.

Efe Hızır, Doruk Demirsar ve Eren Güncü tarafından kurulan Fideyo, kullanıcılarına 185’ten fazla ünlü isim arasından dilediklerini seçerek video talep etme ikanı sunuyor. Ünlü isimler kendilerine gelen mesaj taleplerini videolar haline getirerek Fideyo platformu üzerinden talep eden kişiye ulaştırıyor.

Fideyo, bu ay yayına aldığı yeni versiyonu ile videonun yanı sıra birçok farklı hediye içerik imkanı da sunuyor. Fideyo'nun yeni versiyonu ile kullanıcılar, ünlü isimlerden Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformları üzerinden etkileşim satın alabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar, diledikleri kişinin sosyal medya hesaplarına seçtikleri ünlü ismin direkt mesaj göndermesini ya da herhangi bir paylaşımını beğenmesini talep edebiliyor.

“Bu yatırım ile global pazara çok daha güçlü adım atıyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fideyo kurucu ortağı ve CEO’su Efe Hızır, “Fideyo platformunu yayına aldığımız ilk günden beri oluşan ilginin artarak devam etmesi bizi çok mutlu ediyor. Yeni versiyonumuz ile sunmuş olduğumuz özelliklerin de çok kısa sürede yoğun talep alması bize doğru yolda olduğumuzu tekrar kanıtladı. TechOne ve twozero Ventures gibi 2 önemli fonun yatırımı ile global pazara çok daha güçlü adım atıyoruz. Kısa süre sonra başta MENA bölgesi, Almanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkede Fideyo ismini duyuracağımıza gönülden inanıyoruz.” dedi.