FieldTech’ten mermer ocaklarında verimi yüzde 60 artıracak yazılım

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Geliştirdiği Ergo-Field adlı cihazla arkeolojik alanlarda koordinat verisi almayı sağlayan İzmirli girişimci Selin Küçük, şimdi de açık mermer ocaklarında imalat verimini yüzde 60 artıracak yazılım geliştiriyor. Yazılımı önümüzdeki aylarda sektörün kullanıma sunacaklarını belirten Küçük, “Bu ürünü bilime hizmet etmesi, teknik amaçlarla kullanılması için geliştirdik. Havacılık, uzay, sivil savunma gibi alanlardan da talepler var” dedi.

2019’da patent aldı



İş fikrinin İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki öğrenimi sırasında arkeolojik alanlarda staj yaparken oluştuğunu anlatan FieldTech Mühendislik Tasarım Ar- Ge Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürü Selin Küçük, “Arazide belgelendirme ve dijitalleştirme süreci karışık, maliyetli ve zaman alıcı. Ben, arazide doğrudan çizim yapabilir miyiz fikrinin üzerine gittim. Fikri hayata geçirme noktasında ortaya çıkan yazılımsal bağlantı, ergonomik tasarım ve donanımsal entegrasyon ihtiyacı karşısında Ar-Ge projesi oluşturdum. 2015’te fikir aklıma geldi. 2016’ da sahaya tablet götürdüm. 2017’de Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi’nde ekip kurarak proje oluşturdum. 2017 sonunda TÜBİTAK Tekno Girişim Sermayesi almaya hak kazandım. FieldTech şirketini kurdum. Projemiz 2019’da patent aldı” diye konuştu.

Cihazları birbiriyle konuşturdu



Ergo-Field adını verdikleri cihazla arkelojik alanlarda koordinat verisi almayı sağlayan GNSS (Global Navigation Satellite System) ve Robotik Total Station cihazlarının birbiri ile konuşmasını sağladıklarını, ortaya çıkan verilerin anlık olarak dijital ortama aktarıldığını belirten Küçük, “Yoğun iş gücü, zaman, bütçe kısıntısı gibi problemleri aşarak sahada gerçek zamanlı, hızlı, daha düşük maliyetli, güvenilir çıktı sunan bir çözüm geliştirdik” dedi. Küçük, geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık Uzay Ajansı tarafından birincilik ödülüne değer görülmelerinin ardından Geospatial Ventures Ltd. firmasının kendileri ile iletişime geçtiğini anlattı. Küçük, birlikte proje geliştirme kararının ardından gizlilik sözleşmesi imzaladıklarını ve turizme yönelik virtual reality (sanal gerçeklik) uygulamalarına yönelik bir yazılım üzerinde çalışmalara başladıklarını kaydetti.