Figes, Endonezya’nın MİLGEM’i için Alman firmayla yarışıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Endonezya askeri tersanesi PT PAL, Endonezya Donanması için inşa edeceği yeni fırkateyn tasarımı için Alman MTG Marinetechnik ve Türk mühendislik firması FIGES arasında seçim yapacak. PT PAL tarafından üretilmesi planlanan fırkateyn için Danimarka Kraliyet Donanması ile hizmete giren hava savunma fırkateyni Iver Huitfeldt sınıfı örnek alınacak. Gereksinimler doğrultusunda sensör, silah ve diğer savaş sistemleri de tasarlanacak. FİGES Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Dr. Tarık Öğüt, “Firmamız yaklaşık 2 yıldan beri Endonezya Deniz Kuvvetleri ile irtibat halinde. Endonezya ordusu yakında kendi MİLGEM projesini başlatacak. Geminin mühendislik hizmetleri konusunda hizmet verme ve teknoloji transferini konuşuyoruz. İki yıl önce Endonezya’da firmamızı ve askeri denizcilik alanında tecrübelerimizi askeri tersaneleri PT PAL’e anlatmıştım. Son günlerde ilişkilerimiz yoğunlaştı. Gelinen noktada firmamız ile bir Alman firması arasında seçim yapacaklar. Bizim şansımızın daha yüksek olduğu söyleniyor” dedi.

Biyonik el 3’üncü prototip aşamasında

Figes, savunma sanayii, denizcilik ve otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok farklı alana teknik destek ve danışmanlık hizmetleri veriyor. MİLGEM projesi için üç boyutlu global ve lokal mukavemet analizleri FİGES tarafından yapılırken, Türkiye’de ilk kez 3 boyutlu sualtı patlama analizleri gerçekleştirilmişti. FİGES, yakın dönemde tamamen kendi tasarım, analiz ve test kabiliyetleriyle geliştirdiği yerli ve milli ürünü olan teleskopik yükseltme sistemlerini de markalaştırarak, MILMAST AŞ’yi kurdu. Daha sonra Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı bir kamu şirketi olan SSTEK AŞ’nin bu şirkete ortak oldu. Ayrıca Figes’in Eklemeli İmalat Sistemi alanında sürdürdüğü çalışmaları ikinci prototip aşamasında. Yine şirket tarafından üst kol kaybından kaynaklı fonksiyon eksikliklerinde kullanılmak üzere geliştirilen miyo-elektrik kontrollü akıllı el protezi de yerli ve milli olarak üretilecek. Biyonik el ürününe yönelik Ar-Ge çalışmaları üçüncü prototip aşamasında devam ediyor. Aynı zamanda eğitim alanında Build-Up Academy üzerinden de yüzlerce yeni mezun genç mühendise Ar-Ge teknolojileri eğitimleri veriyor. Dr. Tarık Öğüt, yerli ve milli teknolojik/stratejik sistemlerin Türkiye’de geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı ve bu sistemlerin geliştirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak görev almayı hedeflediklerini ifade etti.