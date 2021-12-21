Figopara, küresel pazara İtalya'dan girdi

Firmaların işletme sermayesini genişletmek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla kurulan FinTech şirketi Figopara, firmaların ticari performanslarını puanlayarak, finansmana kolay ve hızlı ulaşabilecekleri Figo Kolay Finansman teknolojisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Kısa süre önce yurtiçinde İzmir ofisinin açılışını gerçekleştiren Figopara şimdi de ilk yurtdışı ofisini İtalya’da açtı. Figopara bu hamleyle tedarikçi finansmanı alanında küresel oyuncu olma yolunda ilerliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, Türkiye’nin ve dünyanın büyük gruplarından yatırım alarak büyümelerini sürdürdüklerini vurgulayarak “Bu kapsamda 2020 yılında her biri alanında çok başarılı olan yatırımcılarımızdan 5,6 milyon dolar yatırım aldık ve bu destekle 2021 yılına güçlü bir adım attık” dedi.

“Sırada 3 yeni ülke var"

Yurtdışı pazarlarına açılarak hızlı büyümeye devam edeceklerini söyleyen Koray Bahar, şöyle konuştu: “2021 yılının en önemli hedeflerinde biri olan yurtdışına açılmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu hedefimizi 2022 yılı içinde sırasıyla İngiltere, Yunanistan ve Fransa’ya açılarak perçinleyeceğiz. İtalya’yı seçme nedenlerimiz öncelikli olarak İtalya’nın e-fatura sisteminin ve mevzuatının Türkiye’ye benzer olması ve yapay zekâ tabanlı anlık elektronik fatura skoru hizmetimizi İtalya pazarında öncü bankalarla gerçekleştirmeye başlamamız oldu. Böylelikle Türkiye’deki deneyimimizi çok hızlı bir şekilde aktaracağız. Figopara olarak İtalya’daki faaliyetlerimizle yüzde 75 büyümeyi hedefliyoruz. Mevcut büyüme planlarımız ile 2023 yılında gelirimizin yüzde 70’ini yurtdışı pazarlardan elde edeceğiz.”