Fikir Maratonu’nda ‘siber güvenlik’ ödülleri sahiplerini buldu

Türk Telekom tarafından ‘siber güvenlik' temasıyla hayata geçirilen, üniversiteli ve yeni mezun gençlerin yarıştıkları Fikir Maratonu, 21-22 Kasım’da çevrim içi düzenlendi. Burada 10 ekip, Türk Telekom üst düzey yöneticilerinin ve akademisyenlerin yer aldığı jüri üyelerine fikirlerini sundu.

Fikir Maratonu'nda “Mr. SIP Pro: SIP-Based Audit and Attack Tool” fikriyle birinci olan Mr. SIP Pro takımı 20 bin TL, Metawise fikriyle ikinci olan Metawise takımı 15 bin TL ve “Netfelis” fikriyle üçüncü olan Lineware takımı ise 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki kazandı.

Dereceye giren 3 takım, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânından yararlanabilecek.

“Siber güvenlik giderek daha değerli hâle geliyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şöyle konuştu: “Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü bir kurum olarak bu dönüşümün en büyük taşıyıcılarından birinin siber güvenlik olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki tüm trendlere göre siber güvenlik alanında artan bir istihdam ihtiyacı olduğu ve bunun ülke ekonomileri için de önemli hâle geldiği görülüyor. Bu yüzden, Türk Telekom olarak bu alanda gelişen yenilikçi fikirler bizim için çok değerli. Tüm katılımcılara kıymetli fikirleri için teşekkür ediyor, kazanan ekipleri gönülden kutluyorum.”