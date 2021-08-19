Fila Kırtasiye, büyümede sanat açılımıyla fark yarattı

Leyla İLHAN

Kırtasiye pazarında okul, sanat ve kağıt olmak üzere üç alanda faaliyet gösteren Fila Kırtasiye, pandemi döneminde küçülen sektöre rağmen yüzde 40 büyümeyi başardı. Fila Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri Sanayi Genel Müdürü Süleyman Akçakoca, “Pandemi nedeniyle sektörde okul ürün grubunda ciddi sıkıntılar oldu ve bu alanda satışlar yüzde 30-40 azaldı. 2020’de bizim gibi riski dağıtıp, okul, sanat ve kağıt gibi üç alanda faaliyet gösteren firmalardan sanatsal kırtasiye işi yapanlar ise büyüdü. Çünkü eve kapanmayla hobi faaliyetlerine talep artınca firma olarak yüzde 40 civarında büyüdük. Bu yıl da benzer senaryo ile gidiyoruz, yılık büyümemiz yüzde 30’u bulur” diye konuştu. Akçakoca, Fila Türkiye’nin, global cirosu 900 milyon Euro olan İtalyan merkezli boya ve kırtasiye malzemeleri üreticisi Fila’nın en hızlı büyüyen ikinci ofisi olduğunu söyledi.

Globalde ilk 2’de

Fila Türkiye’nin 9 yıllık geçmişi ile grup içindeki en genç ofis olduğunu aktaran Akçakoca, “Son 2 yıldır operasyon karlılıkları ve büyüme oranları açısından grubun 40 ofisi arasında ilk 2’de yer alıyoruz” dedi. Akçakoca, firma olarak 2016 yılına kadar Türkiye ekonomisine bağlı olarak inişli çıkışlı bir büyüme ortaya koyduklarını, ancak son 4 yıldan bu yana ciddi toparlanma sürecine girerek 5 katlık bir büyüme yaşadıklarını söyledi. Akçakoca, 2017-2019 yılları arasında çok kuvvetli sanatsal boya markalarının ürün grubuna dahil edildiğini kaydetti.

Pazar büyüklüğü 9 milyar Euro

Keçeli kalem, kuru boya, sulu boya, defter ve kurşun kalemden oluşan pazarın dünyadaki büyüklüğünün 9 milyar Euro olduğunu belirten Süleyman Akçakoca, içinde yağlı boya ve fırçanın yer aldığı sanatsal grubun yaklaşık 1 milyar Euro seviyesinde, sanatsal kağıt pazarı büyüklüğünün ise 200-300 milyon Euro seviyesinde olduğunu söyledi. Akçakoca, Türkiye’de ise kırtasiye pazarı büyüklüğünün 5 milyar TL’ler seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini anlattı. Grubun cirosunun yüzde 50’sinin Amerika, yüzde 50’sinin ise Avrupa kıtasından sağlandığını aktaran Süleyman Akçakoca, dünya genelinde 25 fabrikaya sahip olduklarını söyledi. Türkiye’de henüz bir fabrikaları olmadığını aktaran Akçakoca, “Kısa vadede yok. Ancak herhangi bir fırsat doğduğunda bunu değerlendiririz” dedi.