Filipinler köylüsüne abaca ürettirip dünyaya satan Türk girişimci
Binlerce küçük ada ve adacıktan oluşan Filipinler'in çiftçisine doğal lif (abaca) ürettiren Türk girişimci Fırat Kabasakallı, bu liflerden elde ettiği tekstil ve endüstriyel ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor.
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