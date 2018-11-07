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Filipinler köylüsüne abaca ürettirip dünyaya satan Türk girişimci

Binlerce küçük ada ve adacıktan oluşan Filipinler'in çiftçisine doğal lif (abaca) ürettiren Türk girişimci Fırat Kabasakallı, bu liflerden elde ettiği tekstil ve endüstriyel ürünleri dünyanın dört bir yanına gönderiyor.

Filipinler köylüsüne abaca ürettirip dünyaya satan Türk girişimci
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