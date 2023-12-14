Filli Boya 2024’te 810 genç usta adayı yetiştirecek

Projeye ilişkin konuşan Filli Boya Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, “Girişimci Genç Usta” projesini hayata geçirirken amacımız, hayalimiz, motivasyonumuz şunlar oldu; hem istihdama katkı sağlamak, hem kalitesiz işçilik sorununu çözmek, hem de toplumdaki usta algısını değiştirerek ustalığın hak ettiği iade-i itibarı sağlamak” dedi.

Girişimcilik eğitimi de verilecek

Pratikteki teknik eğitim dışında, gençlerin kişisel gelişimlerini de destekleyen Genç Usta projesi, girişimcilik eğitimini de kapsayacak ve gençlere ‘kendi işinin patronu olma’nın temelleri anlatılacak.

Sosyal medyayı doğru kullanmaktan müşterilerle iletişime dek pek çok detayın yer aldığı “Girişimci Genç Usta” eğitimlerinde sürdürülebilirlik, cinsiyet eşitliği başlıklarıyla gençlerin tüm dünyadaki ortak değerler doğrultusunda gelişimleri desteklenecek.

Proje kapsamında adaylara, psikiyatrist Prof. Dr. Burak Doğangün ve klinik psikolog Doç. Dr. Elif Erol, iletişim, ilişki yönetimi, olumsuz duygularla başa çıkabilme, olayları farklı bakış açılarıyla yorumlayabilme gibi farkındalık eğitimleri de verecek.