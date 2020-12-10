Filli Boya, e-ticarete girdi

Filli Boya, online satış hizmetine imkan tanıyan www.filliboya.com/shop internet sitesini yayına aldı. Şu an için İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya illerinde aktif olan online satış kanalı, 2021 yılı içinde tüm Türkiye'de hizmet verecek.

Filli Boya'dan yapılan açıklamaya göre, yaşam alanlarını yenilemek isteyenler, www.filliboya.com/shop üzerinden boya ve renk numunesi siparişi verebilecek, mekana özel renk önerilerinden garantili boya hizmetine, renk danışmanlığından uygulama videolarına kadar birçok konuda hizmet alabilecek.