Filli Boya’dan “Zafere Selam” duran anlamlı proje

20 Eylül 2019

Filli Boya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile anlamlı bir projeye imza attı. “Zafere Selam” adı verilen projeyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan’daki; şehitlikler ve şehitler abidesi, dur yolcu silüeti, tarihi alanda bulunan toplam sekiz köye yayılmış 2100 gazi köy evleri ve köy okulları gibi birçok alanın, özgün yapısı korunarak bakımları yapılacak.

Kilitbahir, Seddülbahir, Alçıtepe, Behramlı, Bigalı, Kocadere, Küçükanafarta, Büyükanafarta “Gazi” köylerinde proje kapsamında gerçekleştirilecek düzenleme çalışmalarının ilk etabı olarak Kilitbahir Köyü pilot bölge olarak seçildi. Kilitbahir Köyü Yalı Cadddesi ile Çarşı Caddelerinin kesişimi ile Kilitbahir Kale Müzesi arasında kalan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki sokaklarda toplamda 12.000 metrekare alana sahip 116 binanın cephelerinin boyanması Tarihî Alan Planları doğrultusunda cephelerin bakım işlemlerine başlandı. Ayrıca projenin gerçekleştiği Eceabat ilçesindeki sekiz okulun boya ihtiyacı da Filli Boya tarafından karşılanıyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Betek Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, Betek Boya’nın her zaman tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkan bir şirket olduğunu vurgulayarak şunları söyledi;

“Betek Boya olarak bugüne kadar tarihi ve kültürel değerlerimizi destekleyen birçok projeye imza attık. Bugün de bağımsızlık mücadelemizin en önemli kilometre taşlarından biri olan Çanakkale Savaşı’nın gerçekleştiği Gelibolu Yarımadası’nda çok anlamlı ve değerli projeyi hayata geçirerek ‘Zafere Selam’ duruyoruz. Buna sadece bir iş ya da proje olarak bakmıyor, burada yapacağımız her şeyi tarihsel sorumluluğun bir gereği olarak, aklımızı, gönlümüzü ve ruhumuzu koyacağımız bir gönüllülük hareketi olarak görüyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar, özgürlük ve bağımsızlık ruhunu burada yaşasın ve hissetsin. Bize bu paha biçilmez mirası bırakan şehit ve gazilerimizin ruhu bir kez daha şad olsun. Çanakkale ruhu gelecek nesillere taşınsın. Şehitlikler ve Şehitler Abidesi, Dur Yolcu silüeti, Tarihi Alanda bulunan gazi köy evleri ve köy okulları dahil bir çok alanı, Çanakkale ruhunu koruyarak gerçekleştireceğimiz projemiz burada bitmeyecek. Bu uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımı… Betek olarak bu tarihi bölgemize katkımızı, Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte kalıcı eserler bırakarak sürdürmek istiyoruz.”

"Dünyanın en fazla ziyaret edilen açık hava müzesi olacağız"

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı bir açık hava müzesi şeklinde ele alıp potansiyelini artırmak için birçok yeni projeyi gündeme aldıklarını söyleyerek şunları söyledi;



Bu coğrafyada bizlere düşen en büyük görev; misyonumuz olan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nı geliştirerek bir açık hava müzesine dönüştürmek; aynı zamanda hep birlikte koruyarak ve geliştirerek hem gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak hem de tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartarak daha fazla ziyaretçiyi ağırlayıp bölge ve ülke ekonomimize kültürel turizm aracılığı ile önemli bir katkı sağlamaktır. Kültürel turizm temel olarak korumaya olanak sağlar; ancak iyi korunamadığı takdirde kültür varlıklarının yıpranmasına, bozulmasına, değer kaybetmesine de yol açabilmektedir.

Tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir ve Bigalı Kalelerinde de restorasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Tarihi Yürüyüş Güzergâhları’nın ilk etabı olan “Arıburnu Cephesi Yürüyüş Güzergahı” da bu yıl içinde tamamlanıp, Kasım ayında açılışı yapılacak. Diğer yandan Çanakkale ruhunu tüm Türkiye’de çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak için de Cumhurbaşkanlığı 180 günlük Eylem Planı içerisinde yer alan “Çanakkale Ruhu Gezici Tır Projesi”ni de bu yıl içinde tamamlamayacağız. Tır içerisinde yer alan dioramalar, filmler ve savaş dönemine ait askeri kültür varlıkları ile Çanakkale destanını Çanakkale dışındaki illerimizde yaşayan ancak bu topraklara gelme imkanı olmayan vatandaşlarımıza da aktarabilmeyi amaçlıyoruz.

Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için ulusal ve uluslararası araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’ni de 2020 yılında açacağız. Tarihi Alan’da geçen yıl yaklaşık 2,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamıştık. Çalışmalarına başlanan ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek bu yeni projelerle, ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararak, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olmayı hedefliyoruz."