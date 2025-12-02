Filo kiralamada dengeler değişiyor: Rota “C Segment” araçlara çevrildi

Bacacı Yatırım Holding’in operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren şirketi Port Filo, sektördeki büyümesini sürdürürken değişen filo dinamiklerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Holding bünyesinde dokuz farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Port Filo Genel Müdürü Ogün Bükülmeyen, Port Filo’nun güçlü finansal yapısı ve yaygın hizmet ağıyla kurumlara verimlilik odaklı filo çözümleri sunduğunu vurguladı.

Bükülmeyen, son dönemde şirketlerin C segment araçlara yöneldiğine dikkat çekerek şunları ifade etti:

“C segment, verimlilik ve konfor arayışının buluştuğu yeni denge noktası oldu. TOKKDER raporunda da görüldüğü üzere şirketler hem sürdürülebilirlik hem de kullanım verimliliği açısından bu segmenti daha fazla tercih ediyor. Bireysel kullanıcıların da güvenlik ve konfor beklentileri yükseldiği için C segmentine geçiş hızlanıyor.”

Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Bükülmeyen, hibrit araçların filolarda daha fazla yer alacağını öngördüklerini belirtti:

“Yakıt tasarrufu sağlayan ve ikinci elde değerini daha iyi koruyan hibrit modellerin, önümüzdeki 2–3 yıl içinde filo tercihlerinde öne çıkacağını düşünüyoruz.”