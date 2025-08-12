Filoyu yüzde 20 büyütecek, dijitale 3 milyon euro yatıracak
Aras Holding hem filosunu büyütecek hem de dijitale ek yatırım yapacak. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, hem teknolojik dönüşüm hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.
Aras Holding, lojistik sektöründeki büyümesini yeni yatırımlarla sürdürüyor. Grubun lokomotif şirketi Fillo Lojistik’in, yıl sonuna kadar filosunu yüzde 20 oranında büyütmesi hedeflenirken; dijital altyapıya yönelik 3 milyon euroluk teknoloji yatırım planının yüzde 70’i, 2025’in ilk yarısı itibarıyla hayata geçirildi. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, “Sadece bugünün değil, yarının lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılanıyoruz” dedi.
2025 yılı toplam araç yatırımlarının bugün 110 milyon TL seviyesinde olduğunu belirten Aras, 2026 yılı için 150 milyon TL tutarında ek yatırım planladıklarını açıkladı. Mevcut 1.500 araçlık filonun yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında büyütülmesi hedefleniyor. Filonun yaklaşık yüzde 30’u özmal, yüzde 70’i ise sözleşmeli kiralık araçlardan oluşuyor. Aras, bu yapılanmada verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendirdiklerini vurguladı.
Yatırımları hakkında bilgi veren Aras, otomasyon ve yazılım alanında bu yıl için 3 milyon euroluk bir bütçe planladıklarını, bunun yüzde 70’inin yılın ilk yarısında kullanıldığını belirtti. Aras, özellikle crossdock ve aktarma merkezlerinde devreye aldıkları sorter sistemleri sayesinde işleme kapasitesi ve operasyonel verimliliğin ciddi şekilde arttığını söyledi.
Dijital dönüşüm sürecini grup şirketleri Rush Bilişim ile yönettiklerini aktaran Aras, bu yatırımların sadece iç operasyonları değil, dış müşterilere özel yazılım hizmetleriyle sektöre de katma değer sunduğunu ifade etti. 2025 sonuna kadar 33 lojistik merkezini konveyör ve kamera okutma sistemleriyle donatmayı hedeflediklerini belirten Aras, “Bu yatırımla paketlerin tüm hareketlerini uçtan uca ve anlık olarak izleyebileceğiz. Hem operasyonel şeffaflık hem de güvenlik açısından çıtayı yükseltiyoruz. Tüm bu adımları hizmet kalitemizi sürdürülebilir biçimde güçlendiren stratejik yatırımlar olarak görüyoruz” dedi. Aras, büyüme stratejilerini, dijitalleşme planlarını ve pazardaki konumlarını DÜNYA’ya anlattı:
Bugünün değil yarının lojistik yapılanmasını yapıyoruz
1998 yılında taşımacılıkla başladığımız yolculuğumuz bugün lojistik, dağıtım ve teknoloji odaklı yatırımlarımızla entegre bir hizmet yapısına dönüştü. Grubumuzun lokomotif şirketi Fillo Lojistik, 2003’ten beri aramızda. 2013’te Aras Logistics ile birleşerek parsiyel koli ve palet taşımacılığında sektörün güçlü oyuncularından biri haline geldik.
1.500’ü aşkın çalışanımız, 1.500 araçlık filomuz ve 33 Cross Dock merkezimizle Türkiye çapında yaygın bir dağıtım ağı kurduk. Dijital dönüşümde grup şirketimiz Rush Bilişim ile ilerliyoruz. Lojistik operasyonlarımızı teknolojik altyapıyla destekliyoruz. Bu kapsamda Rush Bilişim, dijital dönüşüm süreçlerimizi yöneten teknoloji merkezimiz konumunda. Arlo ise araç ve sürücü tedarikine odaklanan, sektöre esneklik ve verimlilik kazandıran bir başka grup şirketimiz. Aras Holding olarak, sadece bugünün değil yarının lojistik ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapılanmamızı sürdürüyoruz.
Hedeflerimize bağlıyız ama gerekirse güncelleriz
Stratejik ve gerçekçi hedeflerle ilerliyoruz. “5 yılda 5 kat büyüme” yolculuğumuzda planlanan performansa paralel bir noktadayız. 2024’ü güçlü bir ivmeyle kapattık, 2025’in ilk 6 ayında da aynı momentum devam ediyor. 2025’in ilk yarısında ciromuzda çift haneli artış var ve yıl sonunda daha da artmasını bekliyoruz.
Ciro bazında, planlarımız doğrultusunda ilerliyor ve %20 oranında seyrediyoruz. 2025 yılı için hedefimiz, sadece bu büyümeyi sürdürmek değil, hizmet kalitemizi daha da yukarı taşıyacak şekilde yeniden yapılanmak. Bunun için hem teknolojik yatırımlarımıza hız veriyor hem de insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra saha ekiplerimizden merkez ofis organizasyonuna kadar her alanda çalışan deneyimini iyileştirerek sürdürülebilir bir başarı modeli oluşturuyoruz.
Fillo Lojistik, butik ve yüksek kapasiteli yapısıyla parsiyel taşımacılığın öncü markası olmaya devam ediyor. Hedeflerimize bağlı kalsak da; değişen koşullara göre esnekliğimizi koruyor, veriye dayalı kararlarla ilerliyoruz. Kısacası, hedeflerimize bağlıyız, ama gerektiğinde güncellemekten de çekinmeyiz. Çünkü biz, veriye dayalı karar alan, çevik ve profesyonel bir ekibiz. Pazardaki liderliğimizi korumanın formülü benim için açık: Sahada güçlü olmak, içeride verimli çalışmak, her koşulda müşteriye değer yaratmaktan geçiyor.
Lojistik sektöründe büyümeyi sürdürmek kolay değil
2022 ve 2023’te yakaladığımız yüksek büyüme oranları elbette önemliydi. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde, özellikle lojistik gibi maliyet odaklı sektörlerde aynı oranları sürdürmek kolay değil. Zaman zaman mevcut durumu koruyabilmek bile değerli hale gelebiliyor. Mevcut ekonomik koşullarda bu hızın sürdürülmesi zorluklar içeriyor. Büyümekten vazgeçmiyoruz; ancak bunu müşteriye yansıtmadan, verimlilikle sağlamak önceliğimiz. Dijitalleşme, operasyonel mükemmellik ve kaynak optimizasyonu stratejimizde temel taşlarımız. 2025 sonu için %20 büyüme hedefimizi koruyor ve bu hedefe uyumlu ilerliyoruz.
AVM’lerdeki büyük markaların taşıma sürecini biz yönetiyoruz
Sektörlerden bağımsız olarak Perakende Lojistiği, özellikle AVM teslimatları söz konusu olduğunda, bizim en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Türkiye genelindeki AVM’lerde mağazası bulunan birçok büyük markanın taşıma süreçlerini biz yönetiyoruz. Bireysel müşteriye hizmet vermediğimiz için belki çok görünür değiliz ama sahada lojistiğin görünmez kahramanıyız diyebilirim. Türkiye genelinde kurduğumuz çapraz dağıtım ağımız sayesinde, mağazalar arası transfer gibi son dönemde daha fazla öne çıkan taleplere de hızlı ve etkili çözümler sunabiliyoruz.
Fillo’nun yurt dışına açılması için hazırız
Şu an doğrudan yurt dışı yatırımı yapmıyoruz ancak güçlü stratejik iş birlikleriyle bölgesel açılım imkanlarını her zaman değerlendiriyoruz. Kendimizi sadece Türkiye’nin değil, bölgenin lojistik gücü olarak konumlandırıyoruz. Doğru zamanda, doğru partnerlikle Fillo’nun adını yurt dışında da duyurmaya hazırız.
Stratejik büyüme fırsatlarına açığız
Aras Holding’in ortaklık yapısı şu anda değişmedi; tek sahibi olarak yolumuza devam ediyoruz. Ancak yeniliğe, iş birliklerine ve stratejik büyüme fırsatlarına her zaman açığız. Yeni yatırım ve birleşme fırsatlarını stratejik bakış açımızla değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve liderlik için her türlü iş ortaklığına hazırız.
Aras Kargo’da ortaklığın uzatılması verimliliğimizi artırıyor
Barış Baran Aras, Aras Kargo’nun da yüzde 20 hissesini elinde bulunduruyor. Şirketin yüzde 80 hissesi ise Avusturya Postanesi’ne ait. Aras Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Barış Baran Aras, bu şirket hakkında şunları söyledi: “Aras Kargo bugün Türkiye kargo sektörünün açık ara pazar lideri konumunda. Bu liderliği sadece hacimle değil; inovasyona, sürdürülebilirliğe ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle koruyoruz.
Bizim yaklaşımımız, operasyonel mükemmeliyetin yanında çevre duyarlılığı yüksek, dijitalleşmiş ve insana dokunan bir hizmet modeli oluşturmak. Müşterimizi merkeze alan bu anlayış sayesinde sadece bugünün değil, geleceğin kargo şirketi olmayı hedefliyoruz. Liderliği korumak, sürekli dönüşüm ve yüksek adaptasyon gerektiriyor.
Aras Kargo olarak biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Sürekli dönüşüm ve hızlı adaptasyonu ise liderliği elde tutmanın anahtarı olarak değerlendiriyorum.” Aras Kargo, geçtiğimiz günlerde Avusturya Postanesi ile ortaklığın 10 yıl daha uzatılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Baran Aras, bu konuda da şu yorumu yaptı: “Ortaklığımızın 10 yıl daha uzaması, karar alma süreçlerimize stratejik derinlik ve uluslararası perspektif katıyor. Bu iş birliği operasyonel verimliliğimizi artırırken dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da güçlendiriyor. Türkiye’nin dinamik pazarı ve Aras Kargo’nun gücü, Avusturya Postanesi’nin bölgesel büyüme hedefleriyle örtüşüyor. Ortaklık karşılıklı güven ve uzun vadeli büyümeye inancımızın somut göstergesi.”