Filoyu yüzde 20 büyütecek, dijitale 3 milyon euro yatıracak

Aras Holding, lojistik sektöründeki büyü­mesini yeni yatırım­larla sürdürüyor. Grubun loko­motif şirketi Fillo Lojistik’in, yıl sonuna kadar filosunu yüz­de 20 oranında büyütmesi he­deflenirken; dijital altyapıya yönelik 3 milyon euroluk tek­noloji yatırım planının yüzde 70’i, 2025’in ilk yarısı itibarıy­la hayata geçirildi. Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, “Sadece bugünün değil, yarının lojistik ihtiyaçla­rını karşılayacak şekilde yapı­lanıyoruz” dedi.

2025 yılı toplam araç yatı­rımlarının bugün 110 milyon TL seviyesinde olduğunu be­lirten Aras, 2026 yılı için 150 milyon TL tutarında ek yatı­rım planladıklarını açıkla­dı. Mevcut 1.500 araçlık filo­nun yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında büyütülmesi hedef­leniyor. Filonun yaklaşık yüz­de 30’u özmal, yüzde 70’i ise sözleşmeli kiralık araçlardan oluşuyor. Aras, bu yapılanma­da verimlilik ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendirdikle­rini vurguladı.

Yatırımları hakkında bilgi veren Aras, otomasyon ve ya­zılım alanında bu yıl için 3 mil­yon euroluk bir bütçe planla­dıklarını, bunun yüzde 70’inin yılın ilk yarısında kullanıldığı­nı belirtti. Aras, özellikle cros­sdock ve aktarma merkezle­rinde devreye aldıkları sorter sistemleri sayesinde işleme kapasitesi ve operasyonel ve­rimliliğin ciddi şekilde arttığı­nı söyledi.

Dijital dönüşüm süreci­ni grup şirketleri Rush Bili­şim ile yönettiklerini akta­ran Aras, bu yatırımların sa­dece iç operasyonları değil, dış müşterilere özel yazılım hizmetleriyle sektöre de kat­ma değer sunduğunu ifade et­ti. 2025 sonuna kadar 33 lo­jistik merkezini konveyör ve kamera okutma sistemleriyle donatmayı hedeflediklerini belirten Aras, “Bu yatırımla paketlerin tüm hareketlerini uçtan uca ve anlık olarak iz­leyebileceğiz. Hem operasyo­nel şeffaflık hem de güvenlik açısından çıtayı yükseltiyo­ruz. Tüm bu adımları hizmet kalitemizi sürdürülebilir bi­çimde güçlendiren stratejik yatırımlar olarak görüyoruz” dedi. Aras, büyüme strateji­lerini, dijitalleşme planları­nı ve pazardaki konumlarını DÜNYA’ya anlattı:

Bugünün değil yarının lojistik yapılanmasını yapıyoruz

1998 yılında taşımacılık­la başladığımız yolculuğu­muz bugün lojistik, dağıtım ve teknoloji odaklı yatırım­larımızla entegre bir hizmet yapısına dönüştü. Grubu­muzun lokomotif şirketi Fil­lo Lojistik, 2003’ten beri ara­mızda. 2013’te Aras Logisti­cs ile birleşerek parsiyel koli ve palet taşımacılığında sek­törün güçlü oyuncularından biri haline geldik.

1.500’ü aş­kın çalışanımız, 1.500 araç­lık filomuz ve 33 Cross Dock merkezimizle Türkiye çapın­da yaygın bir dağıtım ağı kur­duk. Dijital dönüşümde grup şirketimiz Rush Bilişim ile ilerliyoruz. Lojistik operas­yonlarımızı teknolojik altya­pıyla destekliyoruz. Bu kap­samda Rush Bilişim, dijital dönüşüm süreçlerimizi yö­neten teknoloji merkezimiz konumunda. Arlo ise araç ve sürücü tedarikine odaklanan, sektöre esneklik ve verimli­lik kazandıran bir başka grup şirketimiz. Aras Holding ola­rak, sadece bugünün değil ya­rının lojistik ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yapılan­mamızı sürdürüyoruz.

Hedeflerimize bağlıyız ama gerekirse güncelleriz

Stratejik ve gerçekçi he­deflerle ilerliyoruz. “5 yıl­da 5 kat büyüme” yolculu­ğumuzda planlanan perfor­mansa paralel bir noktadayız. 2024’ü güçlü bir ivmeyle ka­pattık, 2025’in ilk 6 ayında da aynı momentum devam edi­yor. 2025’in ilk yarısında ci­romuzda çift haneli artış var ve yıl sonunda daha da artma­sını bekliyoruz.

Ciro bazın­da, planlarımız doğrultusun­da ilerliyor ve %20 oranında seyrediyoruz. 2025 yılı için hedefimiz, sadece bu büyü­meyi sürdürmek değil, hiz­met kalitemizi daha da yuka­rı taşıyacak şekilde yeniden yapılanmak. Bunun için hem teknolojik yatırımlarımı­za hız veriyor hem de insan kaynağımıza yatırım yapma­ya devam ediyoruz. Tüm bun­ların yanı sıra saha ekipleri­mizden merkez ofis organi­zasyonuna kadar her alanda çalışan deneyimini iyileşti­rerek sürdürülebilir bir ba­şarı modeli oluşturuyoruz.

Fillo Lojistik, butik ve yük­sek kapasiteli yapısıyla par­siyel taşımacılığın öncü markası olmaya devam edi­yor. Hedeflerimize bağlı kal­sak da; değişen koşullara gö­re esnekliğimizi koruyor, veriye dayalı kararlarla iler­liyoruz. Kısacası, hedefle­rimize bağlıyız, ama gerek­tiğinde güncellemekten de çekinmeyiz. Çünkü biz, ve­riye dayalı karar alan, çevik ve profesyonel bir ekibiz. Pazardaki liderliğimizi ko­rumanın formülü benim için açık: Sahada güçlü olmak, içeride verimli çalışmak, her koşulda müşteriye değer ya­ratmaktan geçiyor.

Lojistik sektöründe büyümeyi sürdürmek kolay değil

2022 ve 2023’te yakaladı­ğımız yüksek büyüme oran­ları elbette önemliydi. An­cak içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde, özellikle lojistik gibi maliyet odaklı sektörlerde aynı oran­ları sürdürmek kolay değil. Zaman zaman mevcut du­rumu koruyabilmek bile de­ğerli hale gelebiliyor. Mev­cut ekonomik koşullarda bu hızın sürdürülmesi zorluk­lar içeriyor. Büyümekten vazgeçmiyoruz; ancak bunu müşteriye yansıtmadan, ve­rimlilikle sağlamak önceliği­miz. Dijitalleşme, operasyo­nel mükemmellik ve kaynak optimizasyonu stratejimizde temel taşlarımız. 2025 sonu için %20 büyüme hedefimizi koruyor ve bu hedefe uyumlu ilerliyoruz.

AVM’lerdeki büyük markaların taşıma sürecini biz yönetiyoruz

Sektörlerden bağımsız ola­rak Perakende Lojistiği, özel­likle AVM teslimatları söz konusu olduğunda, bizim en güçlü olduğumuz alanlar­dan biri. Türkiye genelinde­ki AVM’lerde mağazası bulu­nan birçok büyük markanın taşıma süreçlerini biz yöne­tiyoruz. Bireysel müşteri­ye hizmet vermediğimiz için belki çok görünür değiliz ama sahada lojistiğin görünmez kahramanıyız diyebilirim. Türkiye genelinde kurduğu­muz çapraz dağıtım ağımız sayesinde, mağazalar ara­sı transfer gibi son dönemde daha fazla öne çıkan taleplere de hızlı ve etkili çözümler su­nabiliyoruz.

Fillo’nun yurt dışına açılması için hazırız

Şu an doğrudan yurt dışı yatırımı yapmıyoruz ancak güçlü stratejik iş birlikleriyle bölgesel açılım imkanlarını her zaman değerlendiriyoruz. Kendimizi sadece Türkiye’nin değil, bölgenin lojistik gücü olarak konumlandırıyoruz. Doğru zamanda, doğru partnerlikle Fillo’nun adını yurt dışında da duyurmaya hazırız.

Stratejik büyüme fırsatlarına açığız

Aras Holding’in ortaklık yapısı şu anda değişmedi; tek sahibi olarak yolumuza devam ediyoruz. Ancak yeniliğe, iş birliklerine ve stratejik büyüme fırsatlarına her zaman açığız. Yeni yatırım ve birleşme fırsatlarını stratejik bakış açımızla değerlendiriyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve liderlik için her türlü iş ortaklığına hazırız.

Aras Kargo’da ortaklığın uzatılması verimliliğimizi artırıyor

Barış Baran Aras, Aras Kargo’nun da yüzde 20 hissesini elinde bulunduruyor. Şirketin yüzde 80 hissesi ise Avusturya Postanesi’ne ait. Aras Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Barış Baran Aras, bu şirket hakkında şunları söyledi: “Aras Kargo bugün Türkiye kargo sektörünün açık ara pazar lideri konumunda. Bu liderliği sadece hacimle değil; inovasyona, sürdürülebilirliğe ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle koruyoruz.

Bizim yaklaşımımız, operasyonel mükemmeliyetin yanında çevre duyarlılığı yüksek, dijitalleşmiş ve insana dokunan bir hizmet modeli oluşturmak. Müşterimizi merkeze alan bu anlayış sayesinde sadece bugünün değil, geleceğin kargo şirketi olmayı hedefliyoruz. Liderliği korumak, sürekli dönüşüm ve yüksek adaptasyon gerektiriyor.

Aras Kargo olarak biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Sürekli dönüşüm ve hızlı adaptasyonu ise liderliği elde tutmanın anahtarı olarak değerlendiriyorum.” Aras Kargo, geçtiğimiz günlerde Avusturya Postanesi ile ortaklığın 10 yıl daha uzatılmasına yönelik anlaşma imzaladı. Baran Aras, bu konuda da şu yorumu yaptı: “Ortaklığımızın 10 yıl daha uzaması, karar alma süreçlerimize stratejik derinlik ve uluslararası perspektif katıyor. Bu iş birliği operasyonel verimliliğimizi artırırken dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızı da güçlendiriyor. Türkiye’nin dinamik pazarı ve Aras Kargo’nun gücü, Avusturya Postanesi’nin bölgesel büyüme hedefleriyle örtüşüyor. Ortaklık karşılıklı güven ve uzun vadeli büyümeye inancımızın somut göstergesi.”