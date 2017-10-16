Financell ve Paycell artık Kuzey Kıbrıs’ta

16 Ekim 2017

Turkcell'in finansal hizmetler alanında 1 yıl önce hayata geçirilen ve bugüne dek teknolojik ürünlere ulaşımda 3 milyonu aşkın kişiye 6 milyar TL'den fazla finansman desteği sağlayan Financell ile Turkcell'in mobil ödeme çözümü Paycell, yurtdışına açılıyor.

Bütçeye göre esnek taksit seçenekleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hizmete başlayan Financell, buradaki Turkcell mağazalarında yer alan teknolojik ürünlerin satın alınmasında finansman desteği sağlayacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Financell'in desteğiyle müşterilerinin ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun esnek ödeme opsiyonları sunacak. Financell ile 12, 24 ve 36 ay taksit seçeneklerinin yanında kullanıcılar dilerse bedelin bir kısmını peşin, kalan kısmını taksitlendirerek de ödeme yapabilecek. Böylelikle ödeyecekleri taksit tutarını kendileri belirleyebilecek. Geri ödemeler ise faturalı hat sahiplerinin Kuzey Kıbrıs Turkcell faturalarına yansıtılacak.

Paycell ile ödeme dönemi

Türkiye'de 5 milyonu geçen mobil ödeme ve elektronik para kullanıcısı bulunan Turkcell, Kuzey Kıbrıs'ta da Turkcell kullanıcılarına Paycell ile mobil ödeme kolaylığı sağlıyor. Facebook, League of Legends, JoyGame, GameSultan, Busuu, GameForge, Badoo gibi yüzlerce oyun ve dijital içerik servisinde ödeme hizmeti vermeye başlayan Paycell mobil cihazlar üzerinden hızlı ödeme imkanı sunuyor.



Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şöyle konuştu: "Küresel ürün servisler sunma odağımız çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru bir biçimde adresleyerek bunlara uygun çözümler geliştiriyoruz. Anlık mesajlaşma, müzik, TV, bireysel bulut gibi müşterilerimizin en yoğun ihtiyaç duyduğu başlıklarda dünya çapında milyonlarca müşterisi bulunan BiP, fizy, TV+, lifebox gibi ürünlerimiz var. Bununla birlikte son dönemde müşterilerimizin en yoğun ilgi gösterdikleri alanlardan biri de teknoloji ve finansal hizmetleri buluşturan ürünler. Biz de buradaki ihtiyaca yönelik olarak Financell ve Paycell isimli iki hizmetimizi Kuzey Kıbrıs'ta da hizmete sunuyoruz. Türkiye'de son derece yoğun bir ilgi gören bu ürünlerimizle iki temel hedefimiz var: Birincisi müşterilerimizin finansal işlemlerinde hayatlarını kolaylaştırmak. İkincisi ise müşterilerimizin ihtiyaç duydukları en uygun cihaza kendi bütçesine en uygun ödeme seçenekleriyle sahip olabilmelerini sağlamak"

Yeni Hedefler: Ukrayna ve Belarus

Eş zamanlı olarak Ukrayna'da da devam eden çalışmalar kapsamında, Paycell LLC finansal hizmetler şirketi üzerinden para transferi, kredi verme ve leasing faaliyetleri için lisans sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Ukrayna'da 'Paycell LLC' şirketini kuran Turkcell, 'finansal şirket' statüsüyle hizmet vermeyi amaçlıyor. E-para ürünü öncelikli olmak üzere, cüzdan ve kart çözümleriyle de Paycell LLC, pazardaki geniş bir müşteri segmentini hedefliyor. Turkcell ayrıca, faaliyet gösterdiği diğer ülkelerden biri olan Belarus'ta da Paycell ve Financell ürünlerini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara başladı.