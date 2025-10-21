Finansal baskı ‘üretimi durdurmasın’ diye 6 ay vade desteği

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye talaşlı imalat sektörüne CNC takım tezgahları sunan GNC Makina, zorlu ekonomik koşullarda sanayicinin finansman yükünü hafifletme amacıyla stratejik bir adım atarak 6 ay vade kampanyası başlattı. “Sadece Makina tedarikçisi değil çözüm ortağı olmak istiyoruz” diyen GNC Makina Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya, ‘Şimdi Al 6 Ay Sonra Vade Farksız Öde’ kampanyası başlattıklarını duyurdu. Çetinkaya, kampanyanın çıkış noktasını ise şöyle anlattı: “En büyük motivasyonumuz, sanayicimizin üretime kesintisiz devam edebilmesini sağlamak ve onları yeni yatırımlar konusunda cesaretlendirmek. Bu yaklaşımı, ekonomik belirsizliklere karşı üreticimize verdiğimiz güçlü bir güvence olarak değerlendiriyoruz. Yani biz, ‘küresel ya da yerel şartlar zor olabilir ama siz üretiminizi ertelemeyin, biz yanınızdayız’ mesajını veriyoruz. Sanayicimizin yükünü hafifletmek, nakit akışını rahatlatmak ve onları daha güçlü bir şekilde geleceğe hazırlamak, bizim için yalnızca ticari bir politika değil; aynı zamanda ülkemizin üretim gücüne duyduğumuz inancın bir yansıması. İnanıyoruz ki Türkiye sanayisinin büyümesindeki en kritik unsur, üretimin sürekliliği.”

“Ertelenen yatırımlar için güvence olsun”

GNC Makina olarak Victor Taichung, Nakamura Tome, Vision Wide ve ONA gibi küresel markaların distribütörlüğünü üstlendiklerini aktaran Çetinkaya, Türkiye’de üretim yapan firmalara tedarik sağladıklarını belirtti. Üretim yapan firmaların en büyük sıkıntısının finansmana erişim olduğunu vurgulayan Çetinkaya, “Kampanyamız sayesinde firmalar Makinalerini bugün alıp üretime başlayabiliyor, ilk altı ay boyunca ise hiçbir vade farkı ödemeden rahat bir nefes alabiliyorlar. Kampanyamızın temel amacı, müşterilerimizin finansal yükünü hafifletmek ve onları üretimlerini büyütmeye teşvik etmek. Bu yaklaşımı yalnızca ticari bir adım olarak değil, sektörümüze duyduğumuz sorumluluğun bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu. Çetinkaya, bu finansman modelini, ekonomik belirsizliklere karşı üreticilere verilen ‘güçlü bir güvence’ olarak değerlendirdiklerini ve birçok müşterinin ertelenmiş yatırımlarını bu sayede öne çekebildiğini ifade etti.

“Zor dönemi fırsat penceresi olarak görüyoruz”

Bu yılın ilk 8 aylık döneminde takım tezgahları sektörünün yüzde 20’lik bir kayıp yaşadığını dile getiren Gökhan Çetinkaya, firmalarının da bu paralelde bir performans sergilediğini söyledi. “Söz konusu daralma yalnızca sektörel dinamiklerden değil, aynı zamanda uygulanan makroekonomik politikaların sanayici üzerinde yarattığı talep daralmasından da kaynaklandı” yorumunu yapan Çetinkaya, şöyle devam etti: “GNC Makina olarak her dönemi bir fırsat penceresi olarak da görüyoruz. Zor yıllarda dahi üreticimizin yanında olmayı, onları finansal ve teknolojik çözümlerle desteklemeyi görev biliyoruz. Çünkü sektörün yeniden canlanmasında en kritik rolü, bu dönemde güçlü duran ve müşterisinin yanında olan firmalar oynayacak. Yılın son çeyreği ile birlikte yatırımların artacağını öngörüyoruz. Biz de bu öngörü doğrultusunda stok planlamalarımızı ve kampanya takvimimizi yeniden şekillendirdik. Son çeyrekte; üretime doğrudan katkı sağlayacak hızlı teslimatlı Makinaler, güçlendirilmiş satış sonrası teknik destek ve hedefe yönelik dijital kampanyalarla talep dönüşünü karşılamaya hazır bir yapı oluşturduk. Hedefimiz, 2025 yılını sektör ortalamasının üzerinde kapatarak 2026’ya daha güçlü bir başlangıç yapmak.”

Geleceği şekillendirecek 3 trend

Geleceğin sanayi ekosistemini şekillendirecek en kritik 3 trend olduğunu vurgulayan Çetinkaya, GNC Makina’nın bu dönüşüme öncülük etmeyi hedeflediğini söyleyerek, bu trendleri şöyle sıraladı: Otomasyon ve robotik entegrasyon, yapay zeka ve büyük veri kullanımı, sürdürülebilirlik.

“Makina sektörü, son çeyrekte hareketlenecek”

Makina sektörü için 2024 ve 2025’in ilk 8 ayının zorlu geçtiğini ifade eden Gökhan Çetinkaya, yatırım kararlarını doğrudan etkileyen belirsizliklerin pazarı durağanlaştırdığını söyledi. Ancak yılın son çeyreği için daha umutlu olduklarını belirten Çetinkaya, “Yılın son çeyreğine girerken, savunma sanayi ve havacılık gibi stratejik sektörlerde yeni yatırımların hızlandığını gözlemliyoruz. Faiz oranlarının düşeceğine dair beklentiler, yatırımların yeniden ivme kazanabileceğine işaret ediyor. Beklentimiz, ertelenmiş yatırımların devreye girmesi yönünde. Bu hareketlilik, 2026 için güçlü bir zemin oluşturacak” dedi.