Finansal teknoloji şirketi Hayhay ve İş Bankası’ndan yeni işbirliği
Başkentgaz abonesi kullanıcıların doğal gaz faturalarını yönetmelerini sağlayacak yeni bir işbirliği yapıldı. Hayhay ile Türkiye İş Bankası'nın imzasını taşıyan yeni işbirliğinde, başkentteki doğal gaz aboneleri adı geçen bankaya otomatik ödeme talimatı vererek ücretsiz kullanabilecekleri Gazdata ile enerji tüketimlerini kontrol edebiliyor.
Ankara'da yaşayan doğalgaz aboneleri, İş Bankası aracılığıyla otomatik fatura ödeme talimatı vererek, Hayhay’ın yeni ürünü Gazdata’yı ücretsiz olarak temin edebiliyor.
Gazdata nedir?
Doğal gaz sayaçlarına takılarak kullanılan Gazdata, NFC teknolojisi kullanarak topladığı tüketim verilerini kullanıcının akıllı telefonuna veya tabletine aktarıyor. Doğal gaz tüketimine yönelik verilerine kolayca ulaşan tüketiciler, yüksek harcamaların önüne geçmek için gerekli bilgi akşına sahip oluyor.
Kademeli faturalandırmaya geçiş öncesinde tüketicilere sunulan bu hizmet, içerdiği haneye özgü doğal gaz kullanımı verileriyle, bütçe yönetimine, doğal gaz tüketimine ilişkin yönetime ve dolayısıyla da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.