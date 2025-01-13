Finansal teknoloji şirketi Hayhay ve İş Bankası’ndan yeni işbirliği

Ankara'da yaşayan doğalgaz aboneleri, İş Bankası aracılığıyla otomatik fatura ödeme talimatı vererek, Hayhay’ın yeni ürünü Gazdata’yı ücretsiz olarak temin edebiliyor.

Gazdata nedir?

Doğal gaz sayaçlarına takılarak kullanılan Gazdata, NFC teknolojisi kullanarak topladığı tüketim verilerini kullanıcının akıllı telefonuna veya tabletine aktarıyor. Doğal gaz tüketimine yönelik verilerine kolayca ulaşan tüketiciler, yüksek harcamaların önüne geçmek için gerekli bilgi akşına sahip oluyor.

Kademeli faturalandırmaya geçiş öncesinde tüketicilere sunulan bu hizmet, içerdiği haneye özgü doğal gaz kullanımı verileriyle, bütçe yönetimine, doğal gaz tüketimine ilişkin yönetime ve dolayısıyla da sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.