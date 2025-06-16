Finansal veriler ‘yüksek’ güvenlikle ‘yerli’ ekosistemde korunacak
Finans sektöründe 30’uncu yılını kutlayan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye’nin verisinin güvenilir ve sürdürülebilir merkezi olma hedefiyle Anadolu Veri Merkezi’nin ikinci faz yatırımına başladı. Ayrı bir şirket olarak hizmet verecek AVM’nin 3 fazının 2030’da tamamlanması planlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Finansal sistemin güvenilir bilgi paylaşım merkezi olma hedefiyle 1995 yılında 9 bankanın ortaklığında kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), veri merkezi alanındaki yatırımlarını da hızlandırdı. Ankara’da bulunan Anadolu Veri Merkezi’nin (AVM) ikinci faz yatırımına başlayan KKB, hem kurulu güç kapasitesini hem de hizmet ağını genişletecek.
43 dönüm arazi üzerine kurulu Anadolu Veri Merkezi’nin 1.000 kabinetle başlayan yolculuğu, yeni yatırımın tamamlanmasının ardından 3.000 kabinete ve enerji altyapısı kurulu gücü 2N yedekli olarak 40 megavat’a ulaşacak. Söz konusu yatırım, Türkiye’deki finansal verinin tamamının, yüksek güvenlikli ve yerli bir ekosistem içinde korunmasını sağlayacak. Ankara’da veri merkezi ekosistemini oluşturduklarını söyleyen KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB olarak Türkiye’nin verisinin bulunduğu en kapsamlı veri merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.
Günümüzde giderek artış gösteren veriye bağlı olarak bilgi ihtiyacının da sürekli arttığını dile getiren Şahin, “Bugün KKB olarak günde 20 milyon sorguya yanıt veriyoruz. Bu, yılda 8 milyara yaklaşan bir sorgu hacmi demek. Bu verilerin çok iyi korunması ve en güvenli şekilde ülkemizde saklanması gerekiyor. Bu nedenle, KKB olarak 2016 yılında Türkiye’nin ilk ve tek dış müşteriye hizmet verebilen TIER IV seviyesindeki veri merkezini Ankara’da kurduk.
Deprem riski olmayan bu bölgede, yüksek güvenlikli, yüzde 100 yedekli enerji altyapısı, en az dört gün kesintisiz çalışabilecek şekilde yakıt stoku ve çevreci soğutma sistemleri ile faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Veri Merkezi enerji tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor ve yılın yüzde 70’inden daha fazla bir zamanda doğal soğutma sistemleriyle çalışıyor” diye konuştu.
Merkez, en az 4 gün kesintisiz çalışabiliyor
Finansal sistemin merkezinde 30’uncu yıllarını doldurduklarını, yeni yatırımlarının çok değerli olduğunu vurgulayan Şahin, “Çünkü yaptığımız iş, sadece veriyle değil; ekonomiye, sisteme ve geleceğe olan sözümüzle ilgili. 30 yıldır olduğu gibi bu topraklardan aldığımızı, yine bu topraklara geri verme inancıyla çalışıyoruz” dedi.
KKB, 90’ı aşkın ürün ve hizmet veriyor
KKB’nin veriyi doğru, adil ve şeffaf bir şekilde analiz ederek finansal sistemin karar mekanizmalarını desteklediğini hatırlatan Şahin, şunları söyledi: “KKB olarak finansal sistemin çok temel bir ihtiyacına cevap veriyoruz. Biz unvanımızda yer almasına karşın kredi vermiyoruz. 90’ı aşkın ürün ve hizmetimizle Türkiye’de finansal sistemin kredi karar alma kalitesini yükseltiyoruz.
Veri sadece rakamsal bir çıktı değil, geleceği şekillendiren stratejik bir kaynak. Bu nedenle veri, enerji ve su gibi büyük ekonomiler ve ülkeler açısından hayati öneme sahiptir. Bu stratejik kaynağın yönetiminin de milli bir mesele olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Finans sektörü, verinin en çok üretildiği ve güvenlik açısından en kritik sektörlerin başında geliyor. Tam da bu nedenle verinin üretilmesi kadar, ülkemizde güvenli olarak kalması çok önemli.”
Bağımsız teknoloji şirketine dönüşüyor
KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın ise, “Anadolu Veri Merkezi ikinci faz yatırımımız, teknolojiye, veriye ve sürdürülebilir dijital altyapıya yaptığımız yatırımlar arasında en stratejik olanı” dedi. Finansal teknolojiler, bulut çözümleri, büyük veri uygulamaları ve dijital bankacılık sistemlerinin yüksek performans, kesintisiz erişim ve esneklik talep ettiğini anlatan Yalçın, kurumların dijital yolculuklarında stratejik çözüm ortağı olmaya hazır olduklarını belirtti.
Veri merkezinin doğmasında yerli bulut altyapıları vizyonunun da etkili olduğunu belirten Yalçın, sadece kendi iç uygulamalarında kullandıkları finansal bulut sistemini artık ticari olarak dışarı sunacaklarını söyledi. KKB Dijital Servisler adını verdikleri yeni iş biriminde ise hem Sanal Veri Merkezi altyapısı sunduklarını hem de PaaS, SaaS çözümleriyle fintekler, dijital bankalar, ödeme sistemleri gibi regülasyona tabi kurumlara hizmet verdiklerini aktaran Yalçın, pazaryeri aracılığıyla finteklerin kendi çözümlerini finansal sistemle buluşturulacağını belirtti.
Günlük 20 milyon sorguya cevap veriyor
Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), banka, faktoring, leasing, sigorta, tüketici finansmanı ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan yaklaşık 200 üyeye sahip. Bireysel ve ticari kredi notu gibi analitik ürünleri de bulunan KKB, günlük 20 milyon adetin üzerinde sorguya cevap veriyor.