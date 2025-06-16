Finansal veriler ‘yüksek’ güvenlikle ‘yerli’ ekosistemde korunacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Finansal sistemin gü­venilir bilgi paylaşım merkezi olma hedefiy­le 1995 yılında 9 bankanın or­taklığında kurulan Kredi Ka­yıt Bürosu (KKB), veri mer­kezi alanındaki yatırımlarını da hızlandırdı. Ankara’da bu­lunan Anadolu Veri Merke­zi’nin (AVM) ikinci faz yatı­rımına başlayan KKB, hem kurulu güç kapasitesini hem de hizmet ağını genişlete­cek.

43 dönüm arazi üzerine kurulu Anadolu Veri Merke­zi’nin 1.000 kabinetle başla­yan yolculuğu, yeni yatırımın tamamlanmasının ardından 3.000 kabinete ve enerji alt­yapısı kurulu gücü 2N yedekli olarak 40 megavat’a ulaşacak. Söz konusu yatırım, Türki­ye’deki finansal verinin tama­mının, yüksek güvenlikli ve yerli bir ekosistem içinde ko­runmasını sağlayacak. Anka­ra’da veri merkezi ekosistemi­ni oluşturduklarını söyleyen KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB olarak Türki­ye’nin verisinin bulunduğu en kapsamlı veri merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Günümüzde giderek ar­tış gösteren veriye bağlı ola­rak bilgi ihtiyacının da sürek­li arttığını dile getiren Şahin, “Bugün KKB olarak günde 20 milyon sorguya yanıt veriyo­ruz. Bu, yılda 8 milyara yakla­şan bir sorgu hacmi demek. Bu verilerin çok iyi korunması ve en güvenli şekilde ülkemizde saklanması gerekiyor. Bu ne­denle, KKB olarak 2016 yılın­da Türkiye’nin ilk ve tek dış müşteriye hizmet verebilen TIER IV seviyesindeki veri merkezini Ankara’da kurduk.

Deprem riski olmayan bu böl­gede, yüksek güvenlikli, yüzde 100 yedekli enerji altyapısı, en az dört gün kesintisiz çalışa­bilecek şekilde yakıt stoku ve çevreci soğutma sistemleri ile faaliyet gösteriyoruz. Anado­lu Veri Merkezi enerji tüketi­minin tamamını yenilenebi­lir kaynaklardan karşılıyor ve yılın yüzde 70’inden daha faz­la bir zamanda doğal soğutma sistemleriyle çalışıyor” diye konuştu.

Merkez, en az 4 gün kesintisiz çalışabiliyor

Finansal sistemin merke­zinde 30’uncu yıllarını dol­durduklarını, yeni yatırım­larının çok değerli olduğu­nu vurgulayan Şahin, “Çünkü yaptığımız iş, sadece veriyle değil; ekonomiye, sisteme ve geleceğe olan sözümüzle ilgi­li. 30 yıldır olduğu gibi bu top­raklardan aldığımızı, yine bu topraklara geri verme inan­cıyla çalışıyoruz” dedi.

KKB, 90’ı aşkın ürün ve hizmet veriyor

KKB’nin veriyi doğru, adil ve şeffaf bir şekilde analiz ede­rek finansal sistemin karar mekanizmalarını destekledi­ğini hatırlatan Şahin, şunla­rı söyledi: “KKB olarak finan­sal sistemin çok temel bir ih­tiyacına cevap veriyoruz. Biz unvanımızda yer almasına karşın kredi vermiyoruz. 90’ı aşkın ürün ve hizmetimiz­le Türkiye’de finansal siste­min kredi karar alma kalitesi­ni yükseltiyoruz.

Veri sadece rakamsal bir çıktı değil, gele­ceği şekillendiren stratejik bir kaynak. Bu nedenle veri, ener­ji ve su gibi büyük ekonomi­ler ve ülkeler açısından haya­ti öneme sahiptir. Bu stratejik kaynağın yönetiminin de milli bir mesele olarak ele alınma­sı gerektiğine inanıyoruz. Fi­nans sektörü, verinin en çok üretildiği ve güvenlik açısın­dan en kritik sektörlerin ba­şında geliyor. Tam da bu ne­denle verinin üretilmesi ka­dar, ülkemizde güvenli olarak kalması çok önemli.”

Bağımsız teknoloji şirketine dönüşüyor

KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Öz­gür Yalçın ise, “Anadolu Ve­ri Merkezi ikinci faz yatırı­mımız, teknolojiye, veriye ve sürdürülebilir dijital altyapı­ya yaptığımız yatırımlar ara­sında en stratejik olanı” dedi. Finansal teknolojiler, bulut çözümleri, büyük veri uygu­lamaları ve dijital bankacılık sistemlerinin yüksek perfor­mans, kesintisiz erişim ve es­neklik talep ettiğini anlatan Yalçın, kurumların dijital yol­culuklarında stratejik çözüm ortağı olmaya hazır oldukla­rını belirtti.

Veri merkezinin doğmasında yerli bulut altya­pıları vizyonunun da etkili ol­duğunu belirten Yalçın, sade­ce kendi iç uygulamalarında kullandıkları finansal bulut sistemini artık ticari olarak dışarı sunacaklarını söyle­di. KKB Dijital Servisler adı­nı verdikleri yeni iş birimin­de ise hem Sanal Veri Merkezi altyapısı sunduklarını hem de PaaS, SaaS çözümleriyle fin­tekler, dijital bankalar, ödeme sistemleri gibi regülasyona ta­bi kurumlara hizmet verdikle­rini aktaran Yalçın, pazaryeri aracılığıyla finteklerin kendi çözümlerini finansal sistemle buluşturulacağını belirtti.

Günlük 20 milyon sorguya cevap veriyor

Türkiye’nin önde gelen dokuz bankasının ortaklığı ile 11 Nisan 1995 tarihinde kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB), banka, faktoring, leasing, sigorta, tüketici finansmanı ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan yaklaşık 200 üyeye sahip. Bireysel ve ticari kredi notu gibi analitik ürünleri de bulunan KKB, günlük 20 milyon adetin üzerinde sorguya cevap veriyor.