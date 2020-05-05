Finansevim'den yeni konut kampanyası

05 Mayıs 2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını birçok sektör gibi emlak ve gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkiledi. Uzun bir aradan sonra hareketlenme göstermeye başlayan ve koronavirüs nedeniyle yeniden yavaşlamaya geçen konut sektöründe Finansevim yeni bir konut kampanyası başlattığını duyurdu.

Konuyla ilgili bilgi veren Kolo Holding ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Ev almak isteyenlerin aylık ödeme miktarını ve peşinatlarını kendilerinin belirleyeceği, isterlerse hiç peşinat dahi vermeyecekleri bir sistemle ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Son zamanlarda hareketlenme gösteren inşaat sektörü virüsten dolayı duraklamaya geçti. Tüketici kanunlarına göre inşaat firmalarımızın konutları 36 ayda teslim etmek zorunda olmalarından dolayı firmalarımız ödeme aralıklarını sınırlı tutarken, taksitler ve ara ödemeler oldukça yüksek oluyor. Özellikle dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 salgınından dolayı, uyguladığımız bu sistemle hem üretici inşaat firmalarımızın satışlarını desteklemiş oluyor, hem de ev sahibi olamayan kitleyi ev sahibi yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde içinde bulunduğumuz durumdan dolayı konut satışlarında bir yavaşlama oldu. Biz de yıllardır orta ve alt gelir grubunu ev sahibi yapan sistemimizle binlerce insanın en temel ihtiyacı olan barınma ihtiyacını karşıladık." diyen Kolo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi ise hem konut sektörümüzü, inşaatçılarımızı hareketlendirmek hem de öz sermayemizin ülkemizde kalmasını sağlamak için bir kampanya düzenledik. Bu kampanyamızda 500 bin TL’ye kadar sıfır faiz, 240 ay taksit imkanını vatandaşlarımıza sunduk. İlk taleplere bakılınca oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Şimdiye kadar konut sahibi olamamış kitlenin yanı sıra, markalı konut projelerinden de ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz."

"Kendi vadesini kendi belirleme imkanı, 240 ay vade 0 faiz"

Kolo açıklamanın devamında, "Bu kampanyamızda müşterilerimiz 500 bin TL’ye kadar kampanyamıza katılabilirler. Taksit seçeneklerini ise 240 aya kadar uzatabilirler. İsterlerse daha kısa da tutabilirler. Bu seçenekler kendi imkanlarına bağlı. Tamamen kendileri belirlemiş oluyor. Üstelik bu kampanyamızda 240 aylık vadede yüzde 15 olan katılım bedelimizin haricinde hiçbir ödeme yapmayacaklar ve bu katılım bedelini evlerini teslim alırken yapacaklar. Bu kampanyamıza dahil olan müşterilerimiz kuraya dahil olduklarında belki 1. ayda belki. 2. ya da sonraki aylarda evlerini teslim alabilecekler. 240 aylık gruplarımızda ilk kuralarda teslimatı çıkmayan müşterimiz evini en geç 70. Ayda teslim alıp ödemelerine devam etmiş olacak." dedi.