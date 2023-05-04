Finansmana erişimdeki sıkıntı üretimi vuruyor

Karadeniz, “Sermaye sıkıntısı yaşayan Türk sanayicisi, üretimi azaltacak hale gelmiş durumda. Mevcuttaki bu sıkıntının devam etmesi, sanayideki üretim tehlikesini had safhaya çıkarmış durumda. Süreç bu şekilde devam ederse, geçen sene yükseliş gösteren ihracat rakamlarımız, önümüzdeki dönemlerde ciddi boyutlarda düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.

“Sanayici önünü göremiyor”

Kâr marjı hızla eriyen işletmelerin, sermaye ihtiyaçlarını karşılamak ve üretime devam etmek için kredi desteği beklediğini vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başta plastik sektörü olmak üzere, hammaddede dışa bağımlı olan, üretim ve istihdamı devam ettirmek isteyen sanayi sektörlerimiz, finansmana erişim konusunda destek bekliyor. Bugün birçok sanayicimiz, finansmana erişim konusunda zorluk yaşadıklarını, üretim yapamaz hale geldiklerini söylüyor.

Diğer tarafta EYT'den kaynaklı nitelikli iş gücü kaybıyla da karşı karşıya kalan sanayici, EYT başvurusu yapan çalışanlarına yapacakları ödemelerle ilgili KGF desteğinin maliyeti ve şartlarının netlik kazanmamasından ötürü belirsizlik içinde ve önünü göremez halde.” Üretim ve sanayiye yönelik yatırımların, ülke ekonomisini ayakta tutacak en büyük etken olduğunu ifade eden Karadeniz, “Enerji maliyetlerindeki artıştan ciddi şekilde etkilenen üreticilerimiz, üretim ve yatırım yapamamaktan muzdarip.

Yatırım eksikliğinden kaynaklı, hammaddenin yetersiz olduğu bir sanayide, üretemeyecek duruma gelen sanayici rekabet edemez hale gelmiş durumda. Dışa bağımlılıktan kurtulmak isteyen, daha fazla üretip, yatırım yapmak isteyen sanayicimize finansman erişimi sağlanmazsa, ihracatımız da olumsuz yönde etkilenecektir” dedi.