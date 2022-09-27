Finfree, 'Komünite' özelliğini duyurdu

Borsa influencerlarının ve bağımsız analistlerin sosyal medya hesaplarında paylaştığı dağınık bilgilerin erişilebilirliğinin yetersiz olduğu içgörüsünden hareket eden yeni nesil borsa yatırım platformu Finfree, finansal içerik üreticilerini yatırım topluluğuyla bir araya getirmeyi amaçlayan “Komünite" özelliğini duyurdu. Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal, “Finansal içerikler söz konusu olduğunda, bu alana odaklanan bir platforma ihtiyaç duyulduğunu düşünüyoruz. Veriler, finansal içerik üretiminin yaygınlaşmasının finansal özgürlüğe ulaşan ve piyasalarda daha aktif rol alan bireysel yatırımcı sayısına da pozitif etki edeceğini gösteriyor. Finfree Komünite, bu düşüncelerin bir sonucu olarak ortaya çıktı.” dedi.

"Analistler için de gelir modeli sunuyor"

Bağımsız analistlerin ürettikleri içerikleri yatırımcı topluluğuyla doğrudan buluşturabileceği bir platform olarak konumlanan Finfree Komünite’nin içerik üreticileri için de fırsat sunduğunu söyleyen Senih Mete Dal, “Türkiye’de itibar sahibi pek çok analist herhangi bir gelir elde etmeden, hobi olarak çevresini ve takipçilerini bilgilendiriyor. İçeriklerin, kategorilendirme gibi özellikler sunan tek bir platformda yatırımcılarla buluşması ve hak ettiği değeri görmesi, sürdürülebilir olması açısından önem taşıyor. Bu sürdürülebilirliği sağlamak için analistlerin nitelikli içeriklerinin karşılığını alması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, Finfree Komünite analistlerinin okundukça ve izlendikçe gelir elde edebilecekleri bir model kurguluyoruz. Abonelik modeliyle ürettiği dijital içeriklerin karşılığını maddi olarak alan analistler, üretmeye daha istekli olacak. Ayrıca pek çok bireysel yatırımcı, nitelikli içeriğe tek noktadan erişebilecek.” diye konuştu.

Beta sürecinde hizmet vermeye başladı

Uygulamanın topluluk özelliğinin bu hafta itibarıyla Finfree Komünite Beta olarak hizmet vermeye başladığını belirten Dal, şunları kaydetti: “Şimdilik Finfree ekibi tarafından seçilen ilk 50 analiste özel tasarlanan bu süreç, yakın zamanda başvuruları inceleyip platformu değerlendirmeye açık hale getirecek. Türk hisseleri, Amerikan hisseleri, makroekonomi, kripto analizleri ve daha pek çok finansal içerikle hayata geçen Finfree Komünite'nin raporlarına şu an Finfree uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Bireysel yatırımcıların kaliteli ve güvenilir topluluk ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Finfree ekibi olarak, çok yakında yeni gelişmelerin olacağını da hatırlatmak isteriz.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.