Finli dev, Elif'i 412 milyon euroya aldı

Kerim ÜLKER

Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Elif Holding'i satın almak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Finlandiyalı şirket, satış fiyatının "borçlardan ve nakitten arındırılmış" olduğu bilgisini vererek, "Satın alma, şirketimizin esnek ambalaj ürün gamını ve var olduğu coğrafyaları genişletecek" açıklamasını yaptı.

36 ülkede 82 üretim merkezine sahip Huhtamaki, 18 bin 200 çalışanı ile dünyanın önde gelen sürdürülebilir ambalaj şirketlerinden. Huhtamaki’nin 2020 yılı cirosu 3,3 milyar euro olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticileri ve ihracat şirketleri arasında yer alan Elif, Türkiye ve Mısır’da son teknolojiye sahip iki üretim tesisine sahip.

50'yi aşkın ülkede ve çoğunluğu uluslararası dev şirketlerin oluşturduğu 200'den fazla üretim tesisine esnek ambalaj çözümleri sunmakta olan Elif, alanında bölge lideri konumunda bulunuyor.