Fırat EDAŞ, bu yıl içinde 266 milyon liralık yatırım planlıyor

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de enerji arzına yönelik çalışmalarını sürdüren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (Fırat EDAŞ), yeni yatırımlara hazırlanıyor.

Fırat EDAŞ'ın bölgede yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Kazancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Barış Erdeniz, 2011 yılından bugüne geçen 10 yıllık süre zarfında Fırat EDAŞ’ın sorumluluk alanında toplam 820 milyon TL tutarında yatırımın tamamlandığını, bu yıl içinde ise kesintisiz enerji arzı noktasında hedeflenen yatırım tutarının 266 milyon TL olduğunu bildirdi.

Hedeflenen yatırımın önceki yılın iki katı olduğuna dikkat çeken Erdeniz, "Planlar dahilinde yıl boyu stratejik noktalara yapacağımız yatırımlarla kaliteli ve kesintisiz enerji noktasında bölgenin öncelikli ihtiyacına cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bin 300 çalışanıyla Fırat EDAŞ’ın sektörün ve ülkenin önemli istihdam sağlayan kurumlarından biri olduğunu belirten Erdeniz, 2020 yılında 186 Arıza İhbar ve Çözüm Merkezi’ne ulaşan çağrıların cevaplanma oranının yüzde 98, ortalama cevaplama hızının ise 7 saniye olduğunu aktardı. Erdeniz, “Müşteri memnuniyetini yükseltme önceliği ile bölgede elektrik dağıtım hizmetinde kaliteli ve tecrübeli ekiplerimiz, 1 milyon üzerindeki tüketicimize kesintisiz enerji için 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.” dedi.