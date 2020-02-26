Firmapedia.com, alıcı ve tedarikçiyi aynı havuzda topladı

26 Şubat 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Amaçlarının, Türkiye’ye katma değer oluşturacak, tüm dünyada işlevselliği olan dijital bir platform haline gelebilmek olduğunu ifade eden Firmapedia çözüm ortağı Ali Demir, hem satın alma talebi açan kurumsal firmalara hem de tedarikçilere fayda sağlayacaklarını belirtti. Endüstri için büyük bir firma havuzu oluştururken, tedarikçilerin daha fazla kurumsal firma ile buluşmalarını sağlayacaklarını belirten Demir, KOBİ’lerin ihracatta önünü açmayı da hedeflediklerini ifade etti.

Ali Demir, firmaların satın alma operasyonlarında en önemli ve uzun süren aşamanın uygun sayıdaki doğru tedarikçiye mümkün olduğunca hızlı ulaşmak olduğuna vurgu yaparak, bu noktada kayıtlı güncel tedarikçi listesinin sürekli güncellenmesi gerektiğini, ancak bunun da dijital dönüşüm haricinde mümkün olamayacağını belirtti. Zaman içinde firmaların satın alma süreçlerinde ezberin ötesine geçilemediğine dikkat çeken Demir, yeni firmaların da kurumsallara anlık fiyat teklifi vermesine olanak sağlayan Firmapedia ile KOBİ’lerin büyümesinin de önünün açılacağını aktardı. Ali Demir, “Talep açan kurumsal firmalar sınırsız ve ücretsiz bir şekilde, geniş ve sürekli güncellenen tedarikçi havuzundan teklif toplayabilecekler. Böylelikle satın alma maliyetlerini de düşürebilecekler. Tedarikçi firmalar ise sadece mevcut çalıştıkları firmalara değil, sistemde talep açan tüm kurumsallara anlık olarak teklif verme şansı bulacaklar. Böylece ek pazarlama giderlerine katlanmadan çok sayıda firmaya ulaşabilme imkânı yakalayacaklar” dedi.

Akıllı sistem Türk yazılımcılar tarafından geliştirildi

IOS ve Android işletim sistemleri ile uyumlu mobil uygulaması da bulunan Firmapedia’nın yapay zekâ altyapısını kullandığını belirten Demir, “Sistem, üyelerin ürün ve hizmet listeleri ile sistemde yayınlanan talepleri sürekli tarayarak uygun olanları eşleştirir ve süresi devam eden açık talepleri uygun tedarikçilere anında iletir. Böylece satın alma taleplerinin anlık olarak en doğru ve uygun tedarikçiye ulaşmasını sağlar. Tedarikçilerimiz, cep telefonlarına indirecekleri mobil uygulamamız sayesinde, tedariğini sağladıkları ürün veya hizmet ile ilgili herhangi bir talep açıldığında “Akıllı Sistem” in kendilerine gönderdiği anlık bildirimlerle anında haberdar olup, teklif verme imkânı edinirler” diye konuştu. Demir, Türk mühendis ve yazılımcılar tarafından geliştirilen Akıllı Sistem için patent başvurusu da yaptıklarını dile getirdi. Demir, firmaların davet mektubu yoluyla çalışmakta olduğu tedarikçileri de sisteme dahil ederek teklif alabileceğini anlatarak ücretsiz sunulan API dosyaları vasıtasıyla firmalarda kullanılan ERP yazılımlarıyla da sisteme entegre olunabileceğini ifade etti.