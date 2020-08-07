Fişekte dünyada ilk 5’e girme hedefi koydu

07 Ağustos 2020

FİLİZ COŞKUN

1987’de Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKE) fişek bayiliği ile sektöre adım atan Turaç Dış Ticaret, 1990’da başladığı küçük çaplı üretim sürecine, 2013’te daha önce ürünlerini ithal edip sattığı İngiliz fişek devi Sterling markasını dahil etti. İthalatla girdiği savunma sanayinde 30 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşan Turaç, bugün 65 ülkeye ihracat yaparken, Avrupa’nın en büyük 5 fişek üreticisinden birisi haline geldi. Turaç Dış Ticaret Genel Müdürü Fatih Altunbaş, Türkiye’nin ilk fişek üreten özel sektör firması olduklarını belirtirken, hedeflerinin dünyanın en büyük 5 üreticisi haline gelmek olduğunu söyledi.

Dünya devi olmaya aday şirketin kuruluş hikayesini DÜNYA’ya anlatan Fatih Altunbaş, şirketin, 1990’lı yıllarda ithalata başladığını bildirdi. Ardından birçok Avrupa markasının silah ve fişek konusunda Türkiye distribütörlüğünü aldıklarını söyleyen Altunbaş, yatırım ortamındaki iyileşmeye bağlı olarak, Çankırı’da 2009’da fabrika kurduklarını dile getirdi. Altunbaş, bugün ise 65 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini söyledi.

Ürünlerini ithal ettiği firmayı satın aldı

1990’lı yıllarda ürünlerini ithal ettikleri İngiliz Sterling’i 2013’te satın aldıkları bilgisini veren Altunbaş, “Avrupa, İngiltere ve Amerika haklarını satın aldığımız markaların halen yüzde 100 Türk markasıyla üretimini sürdürüyoruz. Türkiye’nin ilk tabanca fişeği ve yivli tüfek fişeği üreten firmasıyız. Bir dönemler ihtiyacının neredeyse tamamını ithal eden Türkiye bugün 300 milyon adetlik fişeğin 290 milyonunu üreten bir ülke haline geldi. Bu üretimin önemli bir kısmını da biz yapıyoruz. 2018 yılında 18 milyon dolarla, fişek ve mühimmat konusunda Türkiye’de ihracat şampiyonu olduk. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. 2019’da ihracatımız 30 milyon dolara yükseldi. Bu yıl da muhtemelen aynı seviyeyi yakalarız. İhracatta bir sonra ki hedefimiz ise 40 milyon dolar” diye konuştu.

Şirket olarak yatırımlarını ara vermeden sürdürdüklerini anlatan Altunbaş, fabrikanın etrafındaki uygun arazileri satın aldıklarını ve mevcut kapasiteyi yüzde 150 artırmayı öngördüklerini söyledi. Altunbaş, Bakanlıktan ön izin aldıkları yatırım için imalat atölyelerini genişleteceklerini belirtti. Halen hafif silah mühimmatı üretimi gerçekleştirirken, yeni yatırımla orta sınıfa da geçiş yapmayı düşündüklerini ifade ederek Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını kaydetti. Yıllık üretim kapasitesi 100 milyonun üzerindeki firma sayısının Avrupa’da çok az olduğunu dile getiren Altunbaş, en büyük 5 firmadan birisi olduklarını ancak bunu yeterli görmediklerini belirterek, “Bu rakamlar Avrupa için yüksek olsa bile ABD’yi hesaba kattığımızda dünya için çok yüksek değil. Bizim hedefimiz dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak” diye konuştu.

“Öldürmeyen mühimmatta dünyanın iki üreticisinden birisiyiz”



Asya bölgesinde sınır ihlalleri için kullanılan ‘öldürmeyen mühimmat' konusunda 5 kalibrede ürün geliştirdiklerini söyleyen Fatih Altunbaş, dünyada bu üretimi yapabilen iki şirketten birisi olduklarını belirtti. Altunbaş, tüm tasarımları ve Ar-Ge'si Turaç'a ait olan ürüne Avrupa devlerinden işbirliği teklifleri geldiği bilgisini paylaştı.