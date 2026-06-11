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Fitch Halkbank’ın finansal gücünü tescilledi: Kapasite notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Halkbank’ın finansal kapasite notunu "b-" seviyesinden "b" seviyesine yukarı yönlü revize etti.

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Fitch Halkbank’ın finansal gücünü tescilledi: Kapasite notunu yükseltti

Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Fitch, not artışının temel gerekçesinin ABD’deki hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından Halkbank’ın iş modeli ve risk profilinde görülen iyileşme olduğunu ifade etti.

Kuruluş söz konusu gelişmenin bankaya yönelik hukuki belirsizlikleri azalttığını ve kredi profilini desteklediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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