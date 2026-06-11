Fitch Halkbank’ın finansal gücünü tescilledi: Kapasite notunu yükseltti

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Halkbank’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın uzun vadeli yabancı para ve uzun vadeli yerel para notlarının "BB-", ilgili notların görünümlerinin ise "Durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Fitch, not artışının temel gerekçesinin ABD’deki hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından Halkbank’ın iş modeli ve risk profilinde görülen iyileşme olduğunu ifade etti.

Kuruluş söz konusu gelişmenin bankaya yönelik hukuki belirsizlikleri azalttığını ve kredi profilini desteklediğini bildirdi.