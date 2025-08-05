Fitch, Intel’in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, teknoloji devi Intel’in kredi notunu düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, Intel’in uzun vadeli ihraççı temerrüt notu BBB+’dan BBB’ye geriledi.

Fitch, kararın gerekçeleri arasında şirketin talepte beklenenden zayıf toparlanma süreci, teknoloji yol haritasındaki uygulama riskleri ve artan borç seviyelerini gösterdi.

Fitch raporunda, Intel’in 2024 yılını borç-FAVÖK oranı 5 kat seviyesinde tamamladığı, bu oranın kuruluşun 2,5 katlık eşiğinin oldukça üzerinde olduğu vurgulandı.

Kuruluş, yıl sonunda bu oranın 4,0 kata gerileyebileceğini tahmin ediyor ancak bunun güçlü PC sevkiyatları, başarılı çip lansmanları ve borç azaltma çabalarıyla mümkün olabileceğini belirtiyor.

Intel, likiditesini güçlendirmek ve kar marjlarını artırmak amacıyla maliyetleri kısma ve Mobileye Global ile Altera’daki hisselerini satma gibi varlık satışları gerçekleştiriyor.

Fitch, bu adımların şirketin yaklaşan borç vadelerini karşılamasına yardımcı olabileceğini ifade ederken, ticari gerilimler ve zayıf PC piyasasının risk oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Raporda ayrıca, Intel’in yeni nesil 18A çip teknolojisinin şirketin rekabet gücünü yeniden kazanmasında kritik bir rol oynayacağı belirtildi.

Ancak Fitch, şirketin yapay zeka stratejisindeki netlik eksikliğinin, sektörün hızlı büyümesinden tam olarak yararlanmasını engelleyebileceği uyarısında bulundu.