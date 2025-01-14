Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Anadolu Efes'in kredi notunu düşürdü.

Anadolu Efes'in "BB+" olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu bir kademe indirilerek "BB" seviyesine çekildi.

Fitch ayrıca tüm notları "durağan" görünüme revize etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'AB InBev Efes' firmasının Rusya'daki varlıklarına ve üretim tesislerine geçici yönetim atamıştı.

Borsa İstanbul'da 'AEFES' koduyla işlem gören şirketin hisseleri kararın ardından değer kaybederek 236,4'tan 163,5 seviyesine gerilemişti.