Fitch Ratings, Migros’un kredi notunu yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükselterek, not görünümünü "pozitif" olarak belirledi.
Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings, Migros Ticaret A.Ş.’nin 'A+(tur)' olan ulusal uzun vadeli kredi notunu 'AA(tur)'a yükselterek, not görünümünü ‘pozitif’e çevirdi.
2020 yılının ilk 6 ayında 110 yeni mağaza açarak yatırımlarını sürdüren ve 81 ildeki mağazasıyla yurt geneline hizmet veren Migros’un online kanallardaki yatırımları Fitch Ratings’in raporunda yer aldı. Raporda, Migros’un çoklu kanal stratejisini başarıyla uygulayarak sektörde farklılaştığı ifade edilirken, nakit akışı, sağlıklı bilanço, şirketin borçlarının azaltılmasıyla birlikte finansal risk profilinin iyileşmesinin de yükselişe olumlu katkı sağladığı aktarıldı.