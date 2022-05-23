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Fitch Ratings Şekerbank'ın notunu yükseltti

Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch’ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.

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