Fitch Ratings Şekerbank'ın notunu yükseltti

Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch’ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı’nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.