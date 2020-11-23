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Fitch Ratings, Turkcell'in notunu yükseltti

Fitch Ratings, Turkcell'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Turkcell'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltti.

Turkcell'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltildi, görünümünü ise 'Durağan' olarak korundu. Şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notu ise "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edildi.

Fitch, Türk Telekom'un uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltmişti.

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