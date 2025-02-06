Fitch Ratings'ten THY'ye not artışı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları'nın (THY) kredi notunda artışa gitti. Daha önce BB- olan not, BB seviyesine çıkarıldı.

Kredi notunun görünümü korundu

Fitch'in yaptığı açıklamada, kredi notunun görünümünün "durağan" olarak korunduğu belirtildi. Ayrıca kuruluş, THY'nin 2015 yılında ihraç ettiği ABD doları cinsinden Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu BB+ seviyesinde teyit etti.