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Fitch, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu indirdi

Fitch, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirdi.

Fitch, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu indirdi
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Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirmiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.

Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır."

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