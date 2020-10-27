Fitch, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu indirdi
Fitch, Tüpraş'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirdi.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden kredi notunu BB-‘ den B+' ya indirmiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak korunmuştur.
Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır."