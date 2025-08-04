Fitch, Türk Telekom’un kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) kredi notlarını güncelledi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un Uzun Vadeli Yerel Para Birimi İhraççı Temerrüt Notu (IDR), "BB-" seviyesinden "BB"ye yükseltildi. Aynı zamanda, Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi IDR notu ise "BB-" seviyesinde teyit edildi.

Her iki notun da görünümü “durağan” olarak belirlendi.

Fitch değerlendirmesinde, Türk Telekom’un Bağımsız Kredi Profili (SCP) "bb" düzeyinde tutulurken, Yabancı Para notunun Türkiye’nin “BB-” seviyesindeki ülke tavanı tarafından sınırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Derecelendirmeler, mevcut imtiyaz anlaşmasının şartlarına ilişkin belirsizliği ve düşük kaldıraç oranına rağmen borç ile nakit akışı arasındaki döviz kuru uyumsuzluğunu yansıtmaktadır.”

Fitch ayrıca, not artırımında şirketin güçlü pazar konumu, rasyonel piyasa yapısı ve sağlam kârlılığı gibi olumlu unsurların etkili olduğunu; bu faktörlerin, Türkiye’deki nispeten zayıf işletme ortamına karşı dengeleyici rol oynadığını vurguladı.

Türk Telekom, Türkiye'nin lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden biri olarak sabit hat, mobil, internet ve dijital servislerde milyonlarca aboneye hizmet veriyor. Bu son not artışı, şirketin mali yapısına ve operasyonel performansına duyulan uluslararası güveni yansıtır nitelikte.