Fitch’ten Şekerbank’a son iki yılda üçüncü not artışı

2022 ve 2023 yılı Mayıs aylarında Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu iki kez yükselten Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, bankanın finansal performansındaki kademeli artışın sonucu olarak Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bu kez "BBB(tur)"den "BBB+(tur)"ya yükseltti.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, not artışına bankanın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden artan kredi değerliliği dayanak olarak gösterildi.

Bununla birlikte Şekerbank’ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para not görünümleri negatiften durağana revize edildi ve notlar "B-" olarak teyit edildi.