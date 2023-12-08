Fitch’ten Şekerbank’a son iki yılda üçüncü not artışı
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu "BBB(tur)"den "BBB+(tur)"ya yükseltirken Bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para not görünümlerini ise negatiften durağana revize etti. Not artışında bankanın karlılık ve aktif kalitesinde süregelen iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı etkili oldu.
2022 ve 2023 yılı Mayıs aylarında Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu iki kez yükselten Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, bankanın finansal performansındaki kademeli artışın sonucu olarak Şekerbank’ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bu kez "BBB(tur)"den "BBB+(tur)"ya yükseltti.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, not artışına bankanın karlılık ve aktif kalitesindeki iyileşme ile güçlenen sermaye yapısı doğrultusunda yerel para cinsinden artan kredi değerliliği dayanak olarak gösterildi.
Bununla birlikte Şekerbank’ın Uzun Vadeli Yabancı Para ve Uzun Vadeli Yerel Para not görünümleri negatiften durağana revize edildi ve notlar "B-" olarak teyit edildi.