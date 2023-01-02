Fizbot, 500 bin dolar köprü tur yatırımı aldı

Türkiye ve Avrupa'da gayrimenkul teknolojileri özelinde yazılım geliştiren Fizbot, 34 kişilik ekibiyle her geçen gün daha da dijitalleşen hizmet sektörünün hızına ve ihtiyaçlarına kolayca ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla emlak sektörüne özel teknoloji çözümleri sunuyor. Türkiye'den sonra Portekiz'de yatırımlarına devam eden Fizbot'un 2022'de başladığı Avrupa operasyonları 2 bin 500'ün üzerinde ücretli üyesiyle büyümeye devam ediyor.





"Avrupa'da büyümesi hızlanacak"

2021 yılında kurulan LEAP Investment'ın ilk follow-on yatırımı olduğunu vurgulayan LEAP Investment CEO'su İmran Gürakan, “Geçtiğimiz yıl seed yatırımında yer aldığımız ve o günden bugüne hem ekibin yetkinliğinin hem de firmanın gelişimine en önden şahitlik ettiğimiz Fizbot, Türkiye'de ve globalde yakaladığı başarıyla bizi her daim heyecanlandırıyor. Bu bridge round ile de özellikle Avrupa'da büyümesinin ve diğer pazarlara açılmasının daha hızlı olacağına inanıyoruz. Dönüşüm teknolojilerinin etkisinin en çok görüldüğü ve kullanıcı sayısı her geçen gün daha da artan PropTech alanında sundukları çözüm ve yakaladıkları ivmeyle Fizbot'un teknoloji dünyasında ismini daha sık duyacağız” dedi.



"Bir yıl içinde yüzde 500'ü aşkın ciro"

Emre Kaya, Kerem Can Kaya ve Can Kansu tarafından 2017 yılında kurulan Fizbot'un Kurucu Ortağı Emre Kaya ise, şunları söyledi: “Türkiye pazarında yakaladığımız başarının bir rastlantı olmadığını altı aydan kısa bir sürede Portekiz'de ve Romanya'da bulunan en büyük gayrimenkul ofisleriyle çalışmaya başlayarak ve 2 bin 500'den fazla müşteri edinerek kanıtladık. Avrupa açılımıyla son bir yıl içinde yüzde 500'ü aşkın ciro büyümesi elde ederken, küresel müşteri ağımız sayesinde birçok farklı coğrafya ile satış ve yeni pazar yatırımları için çalışmalara başladık. Henüz saha satış faaliyetlerine başlamadığımız ancak hizmet verebildiğimiz İtalya ve İspanya'dan dahi yeni müşteriler edindik. Bu yatırım turunu mevcut yatırımcılarımızla kısa süre içinde tamamladık ve iş modelimizi daha da güçlendirmek için kullandıktan sonra Türkiye ve Avrupa fonlarıyla birlikte Seri A turumuzla bulunduğumuz pazarlarda güçlenmeyi ve yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz.”