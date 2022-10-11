“Fiziki güvenlik, teknolojik yatırımlarla desteklenmeli”

Türkiye’de 1998 yılından beri özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren Çetin Özel Güvenlik, sektörün en büyük yerli sermaye şirketlerinin başında geliyor. Çok değişik sektörlere ve sanayi kuruluşlarına hizmet verebilme kabiliyeti var, ayrıca eğitim kurumlarıyla da sektörüne önemli katkılar sunuyor.

Şirketin yeni dönemdeki iş gündemleri arasında yazılım ile güvenlik personellerin iş verimliliğini artırmaya yönelik ürün geliştirmek de var. Güvenlik sektörünün fiziki ve elektronik sistemler tarafında hizmet veren firma, 9 ayrı sektörde ve 12 bine yakın çalışanı ile müşterilerine çözüm ortaklığı sunuyor.

Üç farklı lokasyonda sahip oldukları eğitim kurumları ile özel güvenlik sektörünün personel kaynağının oluşmasında rol aldıklarını anlatan Çetin Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, teknolojik yatırımlarla sektörlerinde öne çıktıklarını söyledi.

Türkiye’nin her noktasında fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri ile hizmet verecek imkan ve kabiliyet olduklarını ve 7 Bölge Müdürlüğü ile hizmet yürüttüklerini kaydeden Çetin, “Harekat İzleme Merkezimiz ile tüm projelerimiz takip edebiliyoruz. Fiziki güvenlik hizmetleri, teknolojik yatırımlarla desteklenmediği sürece sunulan hizmetin verimliliğinden bahsetmek oldukça güçtür. Biz de bu kapsamda fiziki güvenlik alanında dijitalleşmeye yatırım yapmaktayız. Söz konusu denetimlerimiz, geçmiş yıllarda da kullanmış olduğumuz C-Smart sistemi ile online kanallarımızdan ve müşteri portallarımızdan, çözüm ortaklığı gerçekleştirdiğimiz firmalarımızın almış oldukları güvenlik hizmetlerini anlık olarak takip ve kontrol etmelerine olanak sağlayarak gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Hizmet sunduğumuz lokasyonlarla 24 saat kesintisiz iletişim halindeyiz”

Gelişen dünyayla birlikte hareket etmek ve bu alanda öncü olmak amacıyla organizasyonları içinde bir yazılım ekibi oluşturduklarını bildiren Çetin, şöyle devam etti: “Ekibimizin öncelikleri arasında, müşteri memnuniyetini ve güvenlik personellerimizin iş verimliliğini arttırmaya yönelik ürün geliştirme hedefleri bulunuyor. Bu konudaki çalışmalarımızın temelinde donanım sektöründe yaşanan gelişmeleri ve mevcut ürünleri kullanarak hizmete yönelik yazılım temelli çözümler üretmek yatıyor. Özellikle yapay zeka konusuna giren çözümler sektörümüzde pek çok sorunu efektif olarak çözmemize olanak sağlıyor. Geldiğimiz noktada mevcut altyapımız ve izleme merkezimiz vasıtası ile hizmet sunduğumuz lokasyonlarda 24 saat kesintisiz olarak hem sesli hem de görüntülü iletişim halinde olabiliyoruz. Son olarak üzerinde çalıştığımız bir yazılım ile bir çalışanımızın görev noktasında hareketsiz kalması halinde izleme merkezimize alarm düşürecek bir altyapıyı devreye almış durumdayız.”

Sektörümüz global standartların üzerinde çalışıyor

Endüstri 4.0’ınTürkiye’de de teknolojik değişim ve inovasyon süreçlerini etkilediğine dikkat çeken Çetin, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki özel güvenlik hizmetlerinin dinamiklerine baktığımızda, bugün uluslararası standartlarda kullanılan tüm güvenlik sistemlerinin ülkemizde uygulandığını görmekteyiz. Öte yandan fiziki güvenlik hizmet faaliyetlerini yürütmekte olan personellerin ise kurum temsili ve davranışsal yönelimleri yine günümüz beklentilerini karşılaması için personellerin yetkinliklerinin doğru değerlendirilerek, sürekli geliştirilmesi için yatırım yapılıyor.”

Yüzde 19 büyüme hedefliyor

Çetin Group’un hizmet sektöründe çeyrek asırlık bir deneyime sahip olup olduğuna dikkat çeken Ahmet Çetin, temel faaliyet alanlarının özel güvenlik, temizlik hizmetleri, üretim destek, İK destek ve danışmanlığı, personel taşımacılığı, elektronik sistemler ve entegre tesis yönetimi olduğunu bildirdi. Hizmet sektörüne ilave olarak kozmetik sektöründe Atak Farma Kozmetik ve mobilya bağlantı elemanları sektöründe de Çemobsan markası ile imalat faaliyeti gösterdiklerini anlatan Çetin, “Yurtdışında da deneyim ve yatırımlarımız bulunuyor. Şirketi olarak 700’e yakın çözüm ortaklarımızla yaklaşık 4 bin özel güvenlik görevlisi personel ile hizmet veriyoruz. Yıllık büyüme hedefimiz yüzde 19. Group şirketleri bünyesinde, tüm hizmet ve üretim alanlarında 12 binde yakın çalışan ile faaliyet yürütüyoruz” dedi.