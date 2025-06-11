Fizikseli e-ticarete adapte etti ‘fizidijital’ konseptini geliştirdi
Perakendenin lüks tarafında faaliyet gösteren Enplus, fiziki ve dijital mağazacılığı entegre eden ve ‘fizidijital’ adını verdiği bir konsept geliştirdi. Bu yıl 6 yeni mağaza açmayı planlayan markanın 2025 hedefi ise yüzde 35 büyümek.
Nurdoğan A. ERGÜN
Premium mutfak gereçleri, küçük ev aletleri ile aksesuarları alanında faaliyet gösteren ve Sage, Jura, Caso, Miele, Wüsthof gibi global markaların distribütörlüğünü yapan Enplus, hem fiziksel hem de dijitalde satış ağını büyütüyor.
Toplam cirosunun yüzde 25’ini online kanaldan sağlayan marka, mağazacılıkta dijital ve fizikseli entegre ederek yeni bir konsept geliştirdi. Bunu ‘fizidijital’ mağazacılık olarak tanımlayan Enplus Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Murat Hatipoğlu, “Fizidijital mağazacılık bizim mottomuz. Hem fiziki hem dijital mağazacılığı paralel büyütüyoruz çünkü sağlıklı bir büyüme için bu iki alanın birbirini desteklemesi şart” dedi. Hatipoğlu, sadece online veya sadece perakende odaklı şirketlerin zorlandığına işaret ederek, bu entegre yaklaşımla fark yarattıklarını söyledi.
Enplus’ın online başarısını mobil uygulamasına yaptığı yatırıma bağlayan Hatipoğlu, “Uygulamanın statik olmaktan uzak, sürekli güncellenen tarifler ve içeriklerle zenginleştirilmiş olması, müşteri etkileşimini artırıyor. Dikey bir pazar yeri oluşturarak mağazalarımızda bulunmayan markaları bile online sistemimizde satmayı hedefliyoruz. E-ticaretten gelen cironun yüzde 56’sı kendi web sitemizden” diye konuştu.
“Krizleri fırsata çeviren bir stratejimiz var”
Enplus olarak 54 satış noktasıyla Türkiye genelinde güçlü bir varlığa sahip olduklarını ifade eden Hatipoğlu, şunları söyledi: “2023-2024 yıllarını ve 2025’in ilk çeyreğini başarılı bilançolarla kapatan Enplus, mayıs ayından sonra pazarda yaşanan durgunluğa rağmen iyimserliğini koruyor. Kriz dönemleri aynı zamanda fırsat dönemleri. Pandemide herkes mağaza kapatırken biz tam tersini yaptık, bol ürün getirdik ve mağaza açma fırsatı olarak gördük. Bu sayede ciddi bir şekilde büyüdük.” Deneyim mağazacılığı konseptleri de olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, “Müşterilerimize sadece kahve ikram etmekle kalmıyoruz, limonlu espresso kokteylleri gibi farklı kreasyonlar sunuyor, sürekli bir şeyler pişirerek duyusal bir deneyim yaşatıyoruz” dedi.
“Net %35 büyüme hedefini koruyoruz”
Yılın başında 2025 yılı için enflasyondan arındırılmış yüzde 35 net büyüme ve 6 yeni mağaza açma hedefi koyduklarını anlatan Murat Hatipoğlu, bu hedefi koruduklarını belirterek, “İkinci ve üçüncü çeyrek sonuçlarını görmemiz lazım ama hala optimist bakış açısıyla 2025’i sağlıklı bir büyüme ile kapatırız” diye konuştu. Enplus olarak Türkiye’deki misyonlarını tamamlayınca Türkiye dışında da büyümeyi hedeflediklerini aktaran Hatipoğlu, özellikle Ortadoğu, Arap Yarımadası ve Türk cumhuriyetleri gibi bölgelerin, şirket için cazip pazarlar arasında yer aldığını belirtti.
Hatipoğlu, “Türkiye’deki mağaza konseptimizle 65-70 mağazaya ulaşınca, yurt dışı büyüme modellerimizi daha aktif hale getireceğiz” dedi. Enplus’un büyümede lokomotifinin kahve makineleri olduğunu belirten Hatipoğlu, özellikle tam otomatik makinelerde Jura ile lider olduklarını söyledi. Hatipoğlu, bu grupta 2024’te enflasyondan arındırılmış olarak ciroda yüzde 35, adette yüzde 25 büyüdüklerini açıkladı. Hatipoğlu, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 15-20’lik bir büyüme yakaladıklarını belirtti.
“Mağazalarımız aynı zamanda birer depo”
Bu yılı ‘verimlilik yılı’ ilan ederek tüm süreçleri optimize etmeye odaklandıklarını anlatan Hatipoğlu, operasyonel verimliliğini artırmak için yapay zeka (AI) teknolojilerine de büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi. Hatipoğlu, “Özellikle tedarik zinciri, lojistik ve depo yönetiminde yapay zeka tabanlı sistemler sayesinde gerçek bir çok kanallı işleyiş sağlıyoruz. Yapay zeka sistemimiz, bir sipariş girildiğinde ürünün en az satıldığı ve en çok stokun olduğu yere bakarak yönlendirmeyi sağlıyor. Yani tüm mağazalarımız aynı zamanda birer depo görevi görüyor” ifadelerini kullandı.
“Tüketici ucuz değil, dayanıklı ürün arıyor”
Mağazalarında 60’ın üzerinde marka sattıklarını ve 15 global markanın distribütörlüğünü yaptıklarını aktaran Hatipoğlu, şirket olarak franchise vermediklerini, kendi mağaza sistemlerini kurarak ilerlediklerini kaydetti. Hatipoğlu, böylece ‘piyasadan alacak’ problemi yaşamadıklarını söyledi. Öte yandan Türkiye’nin global markalar için dinamik ve büyük bir pazar olduğunu dile getiren Hatipoğlu, son 6 yılda Türkiye’nin GFK verilerine göre Avrupa’nın beşinci büyük kahve makinesi pazarı haline geldiğini söyledi. Hatipoğlu, tüketicilerin artık ucuz ürün yerine uzun süre kullanabilecekleri kaliteli ürünleri tercih etme eğiliminde olduğunu ve bunun sürdürülebilirlik anlayışıyla paralel olduğunu ifade etti.
“Şirketler için 3’üncü çeyrek belirleyici olacak
Belirsizlik ortamından çıkışta üçüncü çeyreğin belirleyici olacağını söyleyen Murat Hatipoğlu, “Üçüncü çeyreğin performansı birçok şirket için çok belirleyici olacak. Nakit akışını sağlayabilen, koruyabilen şirketler dördüncü çeyreğe güçlü girecek. Dördüncü çeyrek geleneksel olarak bir hareket getirecek. Sadece perakende değil bütün sektörler için son çeyrek pik yapar. Önemli olan son çeyreğe güçlü girebilmek” dedi.
“Kriz yönetimi konusunda deneyimli ülkeyiz”
Türkiye’nin esnek, adapte olabilen ve dinamik yapısı olduğunu söyleyen Hatipoğlu, globaldeki kriz ortamında bile Türkiye’nin pozitif bir ülke olarak öne çıktığını belirtti. Hatipoğlu, birçok Avrupa firmasının Türkiye’den yönetici ihraç etmeye başladığını, çünkü Türk yöneticilerin kriz yönetimi konusunda daha tecrübeli olduğunu ifade etti.