FKK Güney Oto’dan üretim ve istihdam için dev yatırım

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Otomotiv, maden, lojistik ve denizcilik sektörlerine yedek parça üreten Samsun’un köklü firmalarından FKK Güney Oto, 2021 yılının sonlarında Çorum’a yaptığı yeni tesisle ilin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak. Ufuk Altuncu, kuruldukları günden itibaren otomotiv, maden, denizcilik, tekstil ve lojistik sektöründe vulkollan, poliüretan, kauçuk, yedek parça üretimi yapan firmanın önemli yedek parça üreticilerinden biri olduğunu anlattı.

Çorum sanayisinin hızla geliştiğini ve daha da iyi olacağını ifade eden FKK Güney Oto Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Altuncu, “Son 15 yıla bakıldığında sanayi sektöründeki hızlanmanın etkilerini çok net bir şekilde görüyoruz. Organize sanayi bölgesinin geniş alana yayılması firmalar açısından sanayileşmenin önünü açtı. Bu nedenle yatırımımız için Çorum’u tercih ettik” dedi. Çorum’da bulunan 57 bin metrekare alana sahip FKK’nın üretim tesisleriyle gelecekte kent ekonomisine doğrudan katkı sunan bir firma olmayı hedefledikleri bilgisini veren Altuncu, “Yurtiçi ve yurtdışı pazarın önderliğini yaparken yeni pazar arayışlarımız da hızla devam ediyor. Maden direktörümüz Ahmet Altuncu’nun ‘pazar büyürse firmalarda büyür’ sözünden yola çıkarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyüyen talebi karşılamak adına atılması gereken adımların başında yeni yatırımlar geliyor. Gelişen ve değişen dünyada büyük bir pazar var ve talepler de her geçen gün artıyor. Artan taleplere karşılık verebilmek için biz de büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni tesisle istihdamı yaklaşık 2 kat artırmayı hedefliyor

Toplam 4 tesisiyle 300’ü aşkın kişiye istihdam sağladıklarını belirten Altuncu, “Uzun vadeli pazarlama stratejimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 6 kıtada 196 ülkeye çıkartarak ülkemizi dünya pazarlarında en iyi şekilde temsil etmek. Şu an itibariyle Samsun’da 2, İstanbul ve Çorum’da birer adet olmak üzere toplamda 4 üretim tesisimiz bulunuyor. Her alanda büyümeyi hedefleyen şirketimiz için yeni yatırımlarımız devam edecek” ifadesini kullandı. Çorum yatırımıyla 11 milyon euro değerinde 30 bin metrekare ilave tesisi 2023 yılında devreye almayı planladıklarını anlatan Altuncu, şöyle devam etti: “Yatırımımızın orta ve uzun vadede daha da büyümesini öngörüyoruz. Yeni yapılacak tesisle birlikte 300 çalışanımıza ek 300 kişiye daha istihdam sağlama hedefimiz var” şeklinde konuştu.

COVESTRO’nun tek temsilcisi

Madencilik sektöründe ‘dünyanın lider kauçuk değirmen astarı üreticisi’ sloganıyla tüm dünyada farklı öğütme tiplerine sahip değirmenlere astar ve lifterbar üretimi yaptıklarını kaydeden Ufuk Altuncu, “Kırma eleme tesisleri için kauçuk panel eleklerin yanı sıra sonuç odaklı ve firmalara özel elek üretimleri yapıyoruz. Başta otomotiv sektörü olmak üzere maden, tekstil ve makine sektörlerine Türkiye lisanslı üreticisi olarak bulunduğumuz Vullkolan hammaddesinin Covestro lisansı ile muhtelif ürünler üretmekteyiz. Her geçen gün ürün yelpazemizi ve hacmimizi yeni yatırımlar ile büyüterek yolumuza devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.