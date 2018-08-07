Fleetcorp'a Baran Korkmaz talip oldu

07 Ağustos 2018

Fleetcorp'la SBK Holding patronu Baran Korkmaz'ın ilgilendiği iddia ediliyor.

Şirketten araç alan bayilerden edinilen bilgilere göre, dün akşam SBK Holding patronu Baran Korkmaz'ın şirket yetkilileri ile birlikte Etiler'deki merkezine giderek incelemelerde bulundu.

SBK Holding, bu tür şirketleri toplayarak tekrar faaliyete geçirmesiyle biliniyor.

20 bin araçla Türkiye’nin önde gelen filo kiralama şirketlerinden sayılan Fleetcorp’un bankalara ve finans kuruluşlarına olan 1,3 milyar borç ile havlu attığı; 3 binin üzerinde müşterisi olan şirketin Türk yöneticilerinden 1,5 aydan bu yana haber alınamadığı iddia edilmişti.

Şirketten ikinci el araç satın alan bazı galericilerin ise araçların parasını ödedikleri halde devrini alamadıkları gerekçesiyle merkezi basıp zarar verdikleri ve bazı çalışanları darp ettikleri belirtilmişti.

Çok sayıda galerici mağdur oldu

Hürriyet.com.tr'den Dinçer Gökçe ile Deniz Çağıl'ın haberine göre, Kuveytli iş insanı Adnan El Bahar’ın sahibi olduğu Fleetcorp'ta geçen ay hisse yapısı değişti. Şirketin yüzde 75 hissesi Kuveytli iki bankaya geçti. Mali darboğaz sonrası değişen ortaklık yapısı, şirketin faaliyetlerini de önemli ölçüde etkiledi.

Geçen hafta faaliyetleri duran, yönetici kademede muhatap bulunamayan şirkettin mağdurları arasında 300 kadar galerici esnaf da bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, galericilerden kimi 100 bin TL kimi 5-6 milyon liralık araç aldı. Yapılan ihale sonrası alınan araçların devir işlemleri ise yapılamadı. Söz konusu araçlar için ödenen bedel ise 70 milyon liraya yakın. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Mardin, Trabzon, Kars, Hatay gibi illerden de çok sayıda galerici mağdur durumda.