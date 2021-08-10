FLO Ayakkabı Tasarım Merkezi'ne Bakanlık onayı

FLO Mağazacılık bünyesinde hayata geçen Ayakkabı Tasarım Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.

Bakanlık onaylı merkezde, sürdürülebilir hammaddelerin kullanılması, ileri taban teknolojileri ile inovatif ürünlerin çeşitlendirilmesi, araştırma analizleri ile üretimde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütülerek sektörün gelişimine katkıda bulunulacak.

Akreditasyonu kapsamında Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü ile birlikte 3 proje yürütmeye başlanan merkezde, farklı üniversitelerle de yenilikçi projelerin altyapı çalışmaları sürdürülüyor. İlerleyen dönemlerde sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve akıllı giyim ürünleri gibi konularda sektörde öncü olacak projelerin ortaya konulması hedefleniyor.

“Ülkemizin rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, “Akredite ayakkabı tasarım merkezimiz sayesinde bir kez daha sektörümüze öncülük ediyoruz. Sürdürülebilir inovasyon ve gelişmiş tasarım işlerine odaklandığımız Tasarım Merkezimizle, üniversite-sanayi iş birliğini artırma, yenilikçi ürünler yaratma, sektörün bilgi birikimine ve dolayısı ile ülkemizin ayakkabı sektöründeki rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ayakkabı sektöründe, pek çok ihtiyacı aynı anda karşılayan inovatif ürünlerle sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz. Ayakkabı alanında Türkiye’de bir ilk olan Tasarım Merkezi’mizde 36 tasarımcı ile başladığımız yolcuğumuza, bu alandaki istihdamımızı artırarak sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.