FLO Group'ta üst düzey atama

FLO Group, yurt dışı operasyonlarını daha etkin yönetmek üzere önemli bir atama gerçekleştirdi. Erkan Bayrak, Yurt Dışı Satış Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

Yeni görevinde FLO Group’un yurt dışı operasyonlarını yönetecek olan Bayrak, şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda satış hacmini ve verimliliği artıracak adımlar atacak. Aynı zamanda farklı ülkelerdeki mağaza açılış süreçlerini yönetecek, marka penetrasyonunu yaygınlaştıracak ve toptan satış operasyonlarının gelişimine katkı sunacak. Bayrak, satış ekiplerinin performansını değerlendirerek küresel perakende trendlerini de şirketin stratejilerine entegre edecek.

Erkan Bayrak, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine LC Waikiki’de başladı. Şirketin yurt dışı açılım sürecinde önemli görevler üstlenen Bayrak, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika başta olmak üzere pek çok pazarda operasyonların kurulması ve genişletilmesinde rol aldı. Son olarak LC Waikiki’de Global Franchise Operasyonları Direktörü olarak 35’ten fazla ülkede 180’in üzerinde mağaza ve 25’i aşkın franchise ortağına liderlik etti.