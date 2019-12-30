FLO, Kazakistan’da 27’nci mağazasını açtı

30 Aralık 2019

Türkiye ve yakın coğrafyada 600’e yakın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam ediyor. 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefleyen FLO Mağazacılık, bu kapsamda yurt dışı mağaza açılışlarına da ağırlık verdi ve Kazakistan’da 2 gün arayla 1’er mağaza açarak ülkedeki mağaza sayısını 27’ye yükseltti.

Kazakistan’da açılan yeni mağaza ile ilgili değerlendirmede bulunan FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayarak Doğu Avrupa ve Afrika’da büyümeye devam ettiklerini söyledi. Övünç “FLO Mağazacılık olarak 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize her geçen gün emin adımlarla ilerlerken yurt dışında büyümenin de bu amaçlar doğrultusunda çok önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Bu kapsamda yakın coğrafyamızda bulunan ülkelere önemli yatırımlar yapıyoruz ve Kazakistan da bu ülkelerin başında geliyor. Bugüne kadar Kazakistan’a 11 milyon Amerikan Dolarına yakın yatırım yaptık ve bu atılımlarımız sonucunda Kazakistan’ın 13 şehrinde, 27 mağaza sayısıyla hizmet veriyoruz. Aynı zamanda 400’ü aşkın kişiye de istihdam yaratıyoruz” diye konuştu.

Gelecek yıllarda Kazakistan’a yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Övünç “FLO mağazalarının yanı sıra bünyemizde bulunan In Street ve Nine West markalarımızın Kazakistan operasyonlarını da 2020 yılında başlatmayı planlıyoruz. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda 2023 yılına kadar Kazakistan’a yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yapmayı ve mağaza sayımızı 80’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de 1000 kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz” dedi.