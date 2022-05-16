FLO Mağazacılık, Reebok'ın Rusya birimlerini satın aldı
Türk ayakkabı üreticisi FLO Mağazacılık, İngiliz spor giyim şirketi Reebok'ın Rusya'daki birimlerini devraldı.
Reuters
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Rus Kommersant gazetesinin FLO Mağazacılık'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, satın alma anlaşmasının sonuçlanmasıyla Rusya'daki 100'den fazla Reebok mağazası FLO Mağazacılık'ın kontrolüne geçti.
Kommersant'a konuşan analistler, anlaşmanın büyüklüğünün 1.5 milyar ruble (24.8 milyon dolar) olabileceğini belirttiler.
Authentic Brands Group'un AUTH.N ana hissedarı olduğu Reebok ve FLO Mağazacılık Kommersant'ın sorularına yanıt vermedi.