FLO, Siirt'e yeni mağaza açtı

28 Eylül 2020

Ayakkabı markası FLO, Siirt'teki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, FLO, Siirt Park AVM'de açtığı mağaza ile yurt içindeki mağaza sayısını 350'ye çıkardı.

Mağaza ağını her yıl daha da büyüten FLO, ulaşılabilir fiyatlı, kaliteli ve dünya trendlerine uygun ürünlerini Siirt'teki 335 metrekarelik yeni mağazasında bölge halkının beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin online ayakkabı alışveriş sitesi www.flo.com.tr ile de hizmet veren FLO, yurt dışında da mağaza sayısını artırarak global marka olmak yolunda ilerliyor.