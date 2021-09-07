Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurt dışı mağaza açılışlarına ağırlık veren FLO, yurt dışı mağaza sayısını 120’ye çıkardı. 3 kıta ve 21 ülkede hizmet veren marka, Kasım ayında girdiği Ukrayna pazarında 5’inci mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Yurt dışında 250 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Global büyüme stratejisi çerçevesinde FLO’nun Doğu Avrupa pazarında büyük hedeflerle yaygınlaşmaya devam ettiğini söyleye FLO Mağazacılık Genel Müdür Yardımcısı Kazım Çimen, yurt dışında 21 ülkede, toplam 120 mağazayla hizmet verdiklerini bildirdi.

Globalde büyümeye devam ettiklerini belirten Çimen, ülkeye girişlerinden kısa bir süre sonra Ukrayna’daki 5’inci mağazalarının açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yıl sonuna kadar Kharkiv, Dnipro, Odessa’da yapacakları açılışlarla ülkedeki mağaza sayısını 10’a çıkarmayı hedeflediklerini açıklayan Çimen, şöyle konuştu: “2023 yılında Ukrayna’da 35 mağaza hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Yurt içindeki yatırımlarımızla paralel olarak yurt dışındaki fırsatları değerlendiriyor ve yeni mağazalar açmaya devam ediyoruz. 2020 yılı gibi tüm dünyada zorlu geçen bir yılda, ciromuzun yüzde 15’i yurt dışı yatırımlarımızdan oluştu ve yurtdışında pazar paylarımızı daha da artırdık. 2021 yılında da yakaladığımız bu güçlü büyüme trendini korumak istiyoruz. Hedeflerimizi de bu nedenle şimdiden belirliyor, ona uygun adımlar atıyoruz. Orta vadede bu oranı yüzde 50 seviyelerine getirebilmek için var gücümüzle çaba sarf ediyoruz. 2021’in ilk yarısında yurt dışında yaklaşık 20 mağaza açtık. İkinci yarısında bir o kadar daha açma hedefiyle çalışıyoruz. 2023 yılına kadar ise yurt dışında 250 mağazaya ulaşmayı ve Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olmayı hedefliyoruz.”