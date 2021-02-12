FLO, yurtdışı mağaza sayısını 104'e çıkardı
FLO, 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurtdışı mağaza açılışlarına devam ediyor. Belirlediği hedef doğrultusunda yurtdışındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren FLO, Fas’ta açtığı yeni mağaza ile yurtdışı mağaza sayısını 104’e çıkardı.
Türkiye ve yakın coğrafyada 600’ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, yurtiçinde gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra yurtdışında da büyümeye devam ediyor.
Bu kapsamda yurtdışındaki yatırım fırsatlarını değerlendiren FLO, Afrika’dan Arap Yarımadası’na, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar farklı lokasyonlarda mağaza açmayı sürdürüyor.
Son olarak Fas’ta bulunan Borj Fez Mall’da 981 metrekarelik alanda yeni mağaza açan FLO, böylece yurtdışındaki mağaza sayısını 104’e çıkardı.