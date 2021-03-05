FLO, yurtdışı mağaza sayısını 105'e çıkardı

Türkiye ve yakın coğrafyada 600’ü aşkın mağazayla hizmet veren FLO Mağazacılık, 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefiyle yurtdışı mağaza açılışlarına devam ediyor.

Yurtdışı büyüme stratejisi doğrultusunda Afrika’dan Arap Yarımadası’na, Doğu Avrupa’dan Balkanlar’a kadar farklı lokasyonlarda mağaza yatırımlarını sürdüren FLO, son olarak Fas'ın Al Jadida şehrinde bulunan Marjane AVM’de açtığı bin 700 metrekarelik yeni mağazasıyla yurtdışındaki mağaza sayısını 105’e çıkardı.