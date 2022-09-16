Flokser Kimya, aldığı 846 milyon liralık teşvikle fabrika kuracak

Kimya sektöründe 20 yıla yakın tecrübesi ve bilgi birikimi ile poliüretan sistemler üreten Flokser Kimya, 55’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek inşaat, terlik, taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıcı, beyaz eşya, izolasyon sektörlerinde poliüretan, poliüre, poliester ürünleri ile birçok sektöre inovatif çözümler sağlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 846 milyon liralık yatırım teşvik belgesi alan şirket, Tarsus’ta poliüretan üretimi için fabrika kuracak. Bakanlık tarafından verilen teşviğin yapacakları yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları için önemli bir destek olduğunu belirten Flokser Kimya Genel Müdürü Ekin Tükek, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde planladıkları yeni yatırımla yurt içinde ve dışında daha önce faaliyet göstermedikleri farklı sektörlere yönelik yeni ürünler geliştireceklerini söyledi.

“82 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz”

Teşvik ile birlikte üretim kapasitesi ve ihracatı artırmanın yanı sıra geri dönüşüm ve bio bazlı poliüretan sistemler gibi katma değeri yüksek ürünler üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını kaydeden Tükek, “Üretim kapasitemizi ve çeşitliliğimizi arttırmanın yanı sıra stratejik bir konuma sahip olan Tarsus bölgesinde gerçekleştireceğimiz yatırımımızla ile hem iç pazar hem de uluslararası pazarlara ulaşımımız çok daha kolay olacak. Liman ve sınır kapılarına yakınlığı ve gelişmekte olan sanayi faaliyetleriyle dikkat çeken Tarsus’ta ki yeni tesisimizin modern, verimli ve çevreci özellikleriyle dikkat çekerken dünya standartlarında bir üretim merkezi olmasını planlıyoruz. 63 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek olan tesisimiz üretim, araştırma ve sosyal alanları barındıracak ve yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alandan oluşacak. Modern yapısı ve sürdürülebilirlik üzerine kurulacak yenilikçi ve yeşil enerji odaklı tasarımları ile de sektörümüzde örnek teşkil edecek yapıların başında gelecek. 2024 yılında üretime başlamayı planladığımız tesisimizde ilk aşamada 82 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu.