'Florya’nın suyu' resmen satışta! Galatasaray - Sultan Su arasında büyük iş birliği

Trendyol Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray, taraftarlarına özel bir ürünle karşınızda. Sarı-Kırmızılı kulüp, içecek markası Sultan Su ile yaptığı iş birliği kapsamında "Florya’nın Suyu" projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtım etkinliği, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi.

Tanıtım törenine, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sultan Su Yönetim Kurulu Üyeleri Mümtaz Enes Demiray ve Metin Yazıcı ile Florya’nın Suyu Proje Koordinatörü Aytaç Tacar katıldı.

"Florya'nın suyu efsanesi gerçek oldu"

Tanıtım toplantısında konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, projenin çıkış hikayesini anlatarak şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, 'Florya'nın Suyu' efsanesi bugün resmen gerçek oluyor. Takımımıza katılan her futbolcunun kısa sürede büyük aidiyet duyması 'Florya suyunda ne var?' esprisini gündeme getirdi. Artık Florya'nın suyunda ne olduğunu tüm Galatasaraylılar, hatta diğer takım taraftarları da görebilir."

Bu projeyle Galatasaray, sponsorluk anlaşmasının ötesine geçerek ürün satışından da gelir elde etmeyi hedefliyor.

Sultan Su’dan destek

Sultan Su Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yazıcı ise Galatasaray ile yaptıkları bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Bu iş birliği bizim için çok kıymetli. Florya’nın Suyu projesiyle Galatasaray ailesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Proje kapsamında üretilen "Florya’nın Suyu" bu hafta itibarıyla Türkiye genelindeki marketlerde ve Sultan bayilerinde satışa sunulacak.

Galatasaray’a ek gelir sağlayacak

Florya’nın Suyu projesi, Galatasaray için sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda kulübün gelir kaynaklarını artırma hedefinin bir parçası. Projeden elde edilecek gelir, sponsorluk bedelinin yanı sıra satışlardan alınacak paylarla kulübün kasasına katkı sağlayacak.

Satışlar başlıyor

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu özel ürünü marketlerden ve Sultan Su’nun bayilerinden temin edebilecek. Ayrıca ürünün tanıtımı için kulübün sosyal medya hesaplarından ve maç günü etkinliklerinden faydalanılacağı belirtildi.

Sonuç: "Florya’nın Suyu" Galatasaray’ın marka değerini artırmayı ve kulübün ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi projelerden biri olarak öne çıkıyor.